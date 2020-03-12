تونسي مصاب بكورونا حضر مباراة الزمالك والترجي في القاهرة (فيديو)

قالت مسؤولة بوزارة الصحة التونسية إن المصاب بفيروس كورونا العائد من مصر، هو من بين مشجعي الترجي الذين حضروا مباراته ضد الزمالك المصري في القاهرة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة إنصاف بن علية إن المصاب خضع للحجر الصحي الذاتي فور عودته من مصر، حيث حضر مباراة الزمالك والترجي يوم 28 فبراير/ شباط الماضي.

والمصاب هو الحالة السابعة التي أعلنتها تونس حتى الآن، ومن بينها حالة غادرت البلاد إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وأعلنت تونس تعليق الرحلات البحرية والجوية مع إيطاليا، باستثناء عدد محدود من الرحلات الجوية عبر العاصمة روما، فيما ألزمت أكثر من ألفي مواطن الخضوع للحجر الصحي أغلبهم من العائدين من الخارج تحسبا لإصابتهم بالفيروس.

وأعلن الرئيس قيس سعيد، في تصريحات، اعتزام بلاده اتخاذ إجراءات وقائية جديدة لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وعدد من الدول.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى عن شفاء أول مصاب بفيروس "كورونا" فى تونس، مشيرًا إلى أنه سيظل تحت العناية الطبية.

وأكد المكى أنه رغم تسجيل إصابة سابعة في تونس بالفيروس أمس الأربعاء، إلا أنه لا يوجد على الأراضي التونسية سوى 5 مصابين نظرًا لتعافى أول مصاب ومغادرة الثاني نحو فرنسا.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أوضحت فى وقت سابق اليوم أن فيروس كورونا هو وباء عالمي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباءٍ عالمي، بعدما بلغ انتشار فيروس كورونا خارج الصين 23 ضعفًا خلال أسبوعين فقط.

وأبدت المنظمة قلقها الشديد لتفشي الفيروس بسرعة غير مسبوقة، منددةً بالتراخي في التعامل مع الفيروس.

وشدّدت المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة؛ للحد من عدوى الفيروس، معتبرة أن هذا يسهم في تقليل أعداد الوفيات.

ورغم مطالبة منظمة الصحة العالمية الدول التي ينتشر فيها الفيروس بتعليق الدراسة، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت استمرار الدراسة، مع عزل المدرسة التي يكتشف فيها إصابات فقط.