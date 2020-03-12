اتحاد أمريكا الجنوبية يناشد فيفا تأجيل تصفيات كأس العالم

ناشد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات بطولة كأس العالم (مونديال قطر 2022) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أول مباريات المنتخبات العشرة المشاركة في التصفيات ستقام أيام 26 و27 و31 مارس/ آذار الجاري، وستتواصل المباريات في سبتمبر/أيلول المقبل بعد فترة راحة.

وطالب مسؤولو كونميبول في خطاب للفيفا بتحديد مواعيد جديدة لهذه المباريات بسبب انتشار فيروس (كوفيد-19)، مشيرين إلى ارتفاع معدلات خطر العدوى عند عودة محترفي المنتخبات اللاتينية الذين يشاركون في الدوريات الأوربية.

كما تتخوف المنتخبات اللاتينية أيضا من إمكانية وضع محترفيها القادمين من أوربا قيد الحجر الصحي وافتقاد جهودهم.

وكتب مسؤولو كونميبول في خطابهم أن المسألة تتعلق بحماية عائلة كرة القدم برمتها.

وكانت اتحادات كرة القدم المحلية في دول أمريكا اللاتينية توجهت إلى كونميبول من أجل تأجيل مباريات تصفيات مونديال 2022.

تأجيل تصفيات آسيا

كان الفيفا أعلن الاثنين، تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب تفشي كورونا.

وقرّر "فيفا" في بيان رسمي، تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة بين 23 و31 مارس/ آذار الحالي، و1و9 يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف الاتحاد الدولي، أنّه سيناقش مع الاتحاد الآسيوي المزيد من التفاصيل عن مواعيد إقامة المباريات المؤجلة.