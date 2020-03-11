صورة صلاح مكبلاً بحبال أتليتكو مدريد تثير الجدل

نشرت صحيفة "أس" الإسبانية صورة غلاف للاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل.

وظهر صلاح في غلاف الصحيفة مكبلاً بحبال يمسكها بإحكام لاعبو فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ونشرت الصحيفة الغلاف بمناسبة مباراة العودة بين الفريقين، والتي تدور الآن على ملعب أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا.

هل كنت تتخيل ان يكون ابن بلدك علي غلاف صحيفك الآس ويطلق عليه لقب العملاق!!!!!

كم نحبك يا محمد صلاح

وفخورون بك أيضا pic.twitter.com/zZujDjfo3f — د/ حسين الأزهرى (@husseinalshafe3) March 11, 2020

كان أتليتكو مدريد قد أنهى مباراة الذهاب بهدف نظيف في شباك غريمه الإنجليزي.

غلاف صعب لنا كمصريين وعرب ومحبين لمحمد صلاح صحيفة آس عنونت صباح اليوم "ليلة سقوط البطل" pic.twitter.com/YIPcHql7Ai — Oscar 1 (@mido2287444) March 11, 2020

وعبر جمهور ليفربول ومحبو النجم المصري عن غضبهم من الصورة، مطالبين صلاح بالرد العملي في الملعب.

صحيفه اسبانيه نزلت الصوره دي

وبعدين يجيلك حد منفسن يقولك صلاح لاعب عادي.

وايه كمان ياترعه المفهوميه

ان شاء الله صلاح النهارده يبقي عملاق ومحدش يقيده وليفربول يصعد رغم عدم تفائلي بالصعود pic.twitter.com/h4EVmDvP6e — Mai ElGharbawy🇪🇬 (@MaiElgharbaawy) March 11, 2020

فيما اعتبر آخرون أن التصميم صوّر لاعبي أتليتكو بالأقزام أمام صلاح، مضيفين أن لكل "جواد كبوة"، وأن مجرد وضع صلاح بهذا الشكل يدل على جماهيريته.

انا اتفق مع كاتب المقال في نقطتين الاولى فعلا صلاح بطل ليفربول الاول

والنقطة التانية لاعبين اتليتكو اقزام قدامه ومفيش عندهم لاعب في حجم وامكانيات العملاق والكينج صلاح😍

انما بالنسبة للسقوط العمالقة عمرهم ما يسقطوا وحتى لو حصل بتبقى كبوة وان شاء الله مش هتبقى من فريق الممثلين😁 https://t.co/rzykEdACOW — Mohamed🇪🇬🦅 (@boogy911) March 11, 2020

يا اسبانيا ياللي مجبتيش دكر كله الا ابو صلاح pic.twitter.com/88CLJQ2Tki — Oscar 1 (@mido2287444) March 11, 2020