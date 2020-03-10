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ليفربول يحتفل: صلاح يحطّم جميع الأرقام القياسية[فيديو]

مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الجولة 29 من البريميرليغ أمام بورنموث
مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الجولة 29 من البريميرليغ أمام بورنموث
10/3/2020

بمناسبة الذكرى الثالثة لارتدائه قميص الريدز، احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح.

وحتى الآن، خاض صلاح 100 مباراة بقميص ليفربول، نجح خلالها بتسجيل 70 هدفًا، وحاز جائزة الحذاء الذهبي العامين الماضيين، وينافس على الجائزة نفسها هذا الموسم.

وعبر حساب الفريق الرسمي على موقع فيسبوك، احتفل ليفربول بالعام الثالث لانضمام صلاح قائلًا "جاء منذ ثلاث سنوات إلى ليفربول؛ ليكسر جميع الأرقام القياسية. تسجيل الأهداف صار هوايته المفضلة، حب الجماهير له لا يوجد كلمات تصفه، الملك المصري محمد صلاح يسجل 20 هدفًا للعام الثالث على التوالي".

في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، تمكّن صلاح من إحراز هدف التعادل أمام فريق بورنموث، قبل أن يضيف زميله السنغالي ساديو ماني هدف الفوز للريدز.

بهذا الهدف، يضيف صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا لتاريخه، إذ نجح في هز شباك بورنموث في جميع المواجهات التي شارك فيها، ورفع رصيده إلى 8 أهداف في 6 مواجهات.

كذلك يرتفع رصيد صلاح إلى 20 هدفًا مع ليفربول في كل منافسات هذا الموسم، مكررًا إنجازًا لم يتحقق منذ موسم 2002-2003 والمسجل باسم مايكل أوين، بإحراز 20 هدفًا في ثلاثة مواسم متتالية مع الريدز.

كما يتربع على قائمة هدافي ليفربول لهذا الموسم 2019- 2020 بواقع 16 هدفًا، ومن بعده ماني برصيد 15 هدفًا.

يتربع صلاح على عرش هدافي ليفربول ويلاحقه زميله ساديو ماني

 

هذا ويحظى صلاح بحب جماهير فريقه، التي أطلقت عليه لقب "الملك المصري"، وكان صلاح قد انضم لفريق ليفربول، صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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