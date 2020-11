ليفربول يحتفل: صلاح يحطّم جميع الأرقام القياسية[فيديو]

بمناسبة الذكرى الثالثة لارتدائه قميص الريدز، احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح.

وحتى الآن، خاض صلاح 100 مباراة بقميص ليفربول، نجح خلالها بتسجيل 70 هدفًا، وحاز جائزة الحذاء الذهبي العامين الماضيين، وينافس على الجائزة نفسها هذا الموسم.

وعبر حساب الفريق الرسمي على موقع فيسبوك، احتفل ليفربول بالعام الثالث لانضمام صلاح قائلًا "جاء منذ ثلاث سنوات إلى ليفربول؛ ليكسر جميع الأرقام القياسية. تسجيل الأهداف صار هوايته المفضلة، حب الجماهير له لا يوجد كلمات تصفه، الملك المصري محمد صلاح يسجل 20 هدفًا للعام الثالث على التوالي".

في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، تمكّن صلاح من إحراز هدف التعادل أمام فريق بورنموث، قبل أن يضيف زميله السنغالي ساديو ماني هدف الفوز للريدز.

MAGIC MO 💫 All 2⃣0⃣ of @MoSalah's goals so far this season 🤩

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/Jy54DEJZWa

— Liverpool FC (@LFC) March 9, 2020