شاهد: توقف مباراة بعد إساءات من الجمهور.. ماذا فعل اللاعبون؟

أحرز بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم 3 أهداف في أول ربع ساعة في طريقه للفوز 6-0 على مستضيفه هوفنهايم، السبت، لكن المباراة كادت أن تُلغى في الدقيقة 79.

وتقدم بايرن في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لكن المباراة توقفت 20 دقيقة بعدما رفعت جماهير بايرن لافتات مسيئة ضد ديتمار هوب أكبر المستثمرين في نادي هوفنهايم.

وطلب الحكم من اللاعبين الخروج من الملعب وذهب بعض لاعبي بايرن وجميع مسؤولي النادي في الملعب إلى الجماهير وطالبوها بإنزال اللافتات على الفور.

وبعدها عاد اللاعبون إلى أرض الملعب وتعمدوا مرور الوقت بدون اللعب التنافسي لتتحول المبارة إلى تمريرات بين الفريقين كي تصل الرساله للجمهور هذه كرة قدم فقط، ولتنتهي المباراة بتحية هوب بوجود كارل-هاينتس رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن بجانبه لإظهار تضامنه مع الملياردير الألماني.

وأصبح هوب هدفًا لبعض الجماهير الألمانية التي عارضت أسلوبه في استخدام ثروته لمساعدة هوفنهايم على الترقي المتتالي من الدرجات الأدنى حتى الوصول إلى دوري الأضواء قبل عقد من الزمن.

وتسببت لافتة في حرمان جماهير دورتموند من حضور مباريات في ملعب هوفنهايم لمدة موسمين ضمن عقوبة في وقت سابق من الشهر الحالي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف يورو.

ويملك بايرن 52 نقطة متقدمًا بأربع نقاط على لايبزيغ الذي يستضيف باير ليفركوزن اليوم الأحد.