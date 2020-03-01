شاهد: السيتي يُتوج بلقب كأس الرابطة الانجليزية للمحترفين

واصل مانشستر سيتي هيمنته على كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم وأحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي بالفوز 2-1 على أستون فيلا في استاد ويمبلي.

وسيطر سيتي، الذي توج باللقب خمس مرات في آخر سبعة مواسم، على المباراة وتقدم 2-صفر بعد مرور نصف ساعة عن طريق سيرجيو أغويرو في الدقيقة 20 ثم أضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 30.

ثم قلص أستون فيلا الفارق بهدف سجله مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.

وأصبح سيتي أول فريق يحرز اللقب في ثلاثة مواسم متتالية منذ توج ليفربول باللقب أربع مرات متتالية بين 1981 و1984.

وهذا هو اللقب السابع لمانشستر سيتي في تاريخه، ليتقلص الفارق إلى لقب واحد بينه وبين ليفربول، صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج برصيد ثمانية ألقاب.