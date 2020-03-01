حريق ينهي حياة لاعب كرة مصري محترف في السودان (فيديو)

تقرر تأجيل عدد من مباريات الدوري السوداني الممتاز التي كانت معلنة أمس واليوم، بعد الحادث الذي تعرضت له بعثتا نادي المريخ الفاشر والأهلي الخرطوم بفندق في العاصمة السودانية، السبت.

وقالت وكالة السودان للانباء (سونا)، إن قرار تأجيل المبارتين جاء بعدما شب حريق صباح السبت في الفندق الذي كانت تقيم فيه بعثتا الفريقين، مما أدى إلى وفاة لاعب الفاشر المحترف المصري محمد العيسوي وإصابة أربعة لاعبين إثر قفزهم من الطابق الرابع للفندق في محاولة للنجاة من النيران.

وأظهرت مقاطع مصورة تأثير الحريق علي فندق الأوركيد بالخرطوم، ولحظة محاولة نزيل بالفندق القفز من أحد الطوابق، وإنقاذ أحد النزلاء بواسطة شرطة الدفاع المدني.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المحترف المصري لقي مصرعه متأثرًا بجروحه عقب نقله إلى إحدى مستشفيات الخرطوم، كما أفادت التقارير السودانية بوفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بسبب الحريق الذي نشب بسبب تماس كهربائي.

ونعى مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، في بيان اللاعب محمد العيسوي، كما قدم التعازي لنادي "مريخ الفاشر".

ينعي مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم اللاعب محمد العيسوي المصري الجنسية الذي حدثت وفاته صباح هذا اليوم سائلين المولي عز وجل المغفرة والرحمة للفقيد. كما تمتد تعازي مجلس الادارة الى الاخوة في نادي مريخ الفاشر pic.twitter.com/9yNOqfYsrq — SFA (@SFASocial) February 29, 2020

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي الخرطوم والشرطة القضارف التي كان مقررًا أن تلعب مساء السبت بملعب الخرطوم، كما تم تأجيل موعد مباراة المريخ الخرطوم والمريخ الفاشر المقررة اليوم الأحد، بسبب الحادث.

ومحمد هيثم العيسوي (19 عامًا)، كان يلعب لنادي المحلة والمنتخب الأوليمبي المصري لاعبَ وسط، وكان سيسجل لنادي المريخ العاصمي الذي قام بتحويل مساره إلى مريخ الفاشر، بعد ترشيحه من قبل رابطة مشجعي المريخ بدبي.