شاهد: الريال يفترس أوساسونا برباعية ويواصل صدارة الدوري الإسباني

واصل ريال مدريد تصدره الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن حول تأخره إلى فوز كبير 4-1 على مستضيفه أوساسونا في المرحلة 23 من المسابقة.

وتقدم أوساسونا بهدف مباغت حمل توقيع أوناي غارسيا في الدقيقة 14، غير أن إيسكو أدرك التعادل للريال في الدقيقة 33، قبل أن يضيف سيرخيو راموس الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 38.

وأضاف (البديل) لوكاس فاسكيز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 85، فيما تكفل البديل الآخر لوكا يوفيتس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحقق الفريق الملكي فوزه الخامس على التوالي والفوز الخامس عشر في المسابقة هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وخسارة وحيدة.

وبهذا الفوز يرد فريق المدرب زين الدين زيدان اعتباره بعد الهزيمة من ريال سوسيداد في كأس الملك قبل أيام، ويرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة.

في المقابل،تلقى أوساسونا خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل ستة انتصارات وعشرة تعادلات، وتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.