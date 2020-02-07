كلوب يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي: ما هو؟

توج الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

5️⃣ wins in January to continue Liverpool's unbeaten run 🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg — Premier League (@premierleague) February 7, 2020

وهذه هي المرة الخامسة التي ينال فيها كلوب الجائزة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد.

😍 BOSS 😍 Jürgen Klopp has been named as the @premierleague's Manager of the Month for January – setting a new record for most wins (5) in a single season! 👏👏👏 pic.twitter.com/orzj152nMo — Liverpool FC (@LFC) February 7, 2020

وحصل كلوب على الجائرة أيضا عن شهور: أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

August 🏆

September 🏆

November 🏆

December 🏆

January 🏆 @premierleague Manager of the Month awards for the boss this season 👏 pic.twitter.com/KUcRtjfRGw — Liverpool FC (@LFC) February 7, 2020

وحقق ليفربول خمسة انتصارات في الدوري الممتاز في يناير/ كانون الثاني ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه على الصدارة إلى 22 نقطة.

وسجل ليفربول أفضل بداية للموسم على مستوى جميع الأندية في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى، في أول 25 مباراة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي بعد أن فاز في 24 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.