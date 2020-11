كلوب يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي: ما هو؟

توج الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

Jurgen Klopp is the Manager of the Month for January

وهذه هي المرة الخامسة التي ينال فيها كلوب الجائزة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد.

Jürgen Klopp has been named as the Premier League's Manager of the Month for January – setting a new record for most wins (5) in a single season!

