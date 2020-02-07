البث الحي
رياضة

كلوب يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي: ما هو؟

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
7/2/2020

توج الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وهذه هي المرة الخامسة التي ينال فيها كلوب الجائزة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد.

وحصل كلوب على الجائرة أيضا عن شهور: أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وحقق ليفربول خمسة انتصارات في الدوري الممتاز في يناير/ كانون الثاني ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه على الصدارة إلى 22 نقطة.

وسجل ليفربول أفضل بداية للموسم على مستوى جميع الأندية في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى، في أول 25 مباراة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي بعد أن فاز في 24 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

المصدر : الألمانية
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)