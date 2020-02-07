البث الحي
رياضة

شاهد: جميع أهداف ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

يتصدر صلاح قائمة الهدافين في ليفربول حتى الآن
يتصدر صلاح قائمة الهدافين في ليفربول حتى الآن
7/2/2020

نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على تويتر تجميعا لكل الأهداف التي سجلها في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه.

وحقق النادي الإنجليزي، الذي يدافع أيضا عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوربا، خمسة انتصارات في الدوري خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ليمنح مدربه الألماني يورغن كلوب جائزة أفضل مدرب للشهر للمرة الخامسة هذا الموسم.

ويتصدر  المصري محمد صلاح قائمة الهدافين بالنادي في كل البطولات برصيد 18 هدفا.

كما يتصدر صلاح قائمة هدافي الفريق في الدوري برصيد 14 هدفا و6 تمريرات حاسمة، يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة، ويليه السنغالي ساديو مانيه برصيد 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة، ثم البرازيلي فيرمينيو برصيد 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

وسيحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتي في الدوري يوم 15 من فبراير/ شباط الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)