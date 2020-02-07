شاهد: جميع أهداف ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على تويتر تجميعا لكل الأهداف التي سجلها في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه.

وحقق النادي الإنجليزي، الذي يدافع أيضا عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوربا، خمسة انتصارات في الدوري خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ليمنح مدربه الألماني يورغن كلوب جائزة أفضل مدرب للشهر للمرة الخامسة هذا الموسم.

ويتصدر المصري محمد صلاح قائمة الهدافين بالنادي في كل البطولات برصيد 18 هدفا.

كما يتصدر صلاح قائمة هدافي الفريق في الدوري برصيد 14 هدفا و6 تمريرات حاسمة، يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة، ويليه السنغالي ساديو مانيه برصيد 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة، ثم البرازيلي فيرمينيو برصيد 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

وسيحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتي في الدوري يوم 15 من فبراير/ شباط الجاري.