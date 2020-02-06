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بعد خلافه مع برشلونة.. هل يعود ميسي للعب تحت قيادة غوارديولا؟

سجل ميسي حتى الآن في الليغا 327 هدفا بقدمه اليسرى التي أحرز بها هدفه في مرمى إيبار
سجل ميسي حتى الآن في الليغا 327 هدفا بقدمه اليسرى التي أحرز بها هدفه في مرمى إيبار
6/2/2020

غازل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بعد الخلاف الأخير بينه وبين ناديه الكتالوني.

ونشر مانشستر سيتي عبر حسابه على تويتر صورة قديمة لميسي أثناء الفترة التي كان مديره الفني فيها بيب غوارديولا، الذي يشغل منصب المدير الفني الحالي للنادي الإنجليزي.

ونشر الحساب تقريرًا حمل عنوان "هل من الممكن أن يصبح الانتقال الحلم لميسي إلى السيتي أخيرًا ممكنًا؟".

وكان ميسي لجأ إلى حسابه عبر إنستغرام من أجل الرد على ادعاء

+ات إيريك ابيدال المدير الرياضي لناديه بأن الفريق لم يبذل قصارى جهده قبل إقالة المدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي.

وكان أبيدال قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعبين بالفريق (برشلونة) لم يكونوا راضيين عن الوضع أولم يبذلوا قُصارى جهدهم خلال فترة تولي فالفيردي مهامه التدريبية مع الفريق الكتالوني حتى إقالته.

وأشار أبيدال إلى أن المشكلة كانت في التواصل الداخلي بين أعضاء الفريق.

ورد ميسي على تلك التصريحات قائلاً "مع احترامي للجميع، فلا أود القيام بمثل هذه الأفعال إلا أنني أعتقد أنه يجب على الناس التحلي بالمسؤولية بخصوص قراراتهم التي يتخذونها".

وتابع "اللاعبون مسؤولون عما يحدث بالملعب ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تجر الأمور بشكل جيد".

وأضاف "يجب على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضًا وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها".

واختتم بالقول "وأخيرًا حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لأنه إذا لم تفعل فإنك تسيء للجميع وتثير جدلاً بشأن أشياء غير صحيحة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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