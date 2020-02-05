تعرف على المواجهات النارية في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي جرت، الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية للفرق العربية الستة المشاركة في البطولة القارية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

الرجاء البيضاوي المغربي مع مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

الزمالك المصري مع الترجي التونسي

الوداد البيضاوي المغربي مع النجم الساحلي التونسي

وأسفرت قرعة قبل النهائي عن مواجهة الفائز من الرجاء ومازيمبي أمام الفائز من الزمالك مع الترجي على أن يكون الذهاب على ملعب الفريق الأول.

وستكون مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الفائز من الوداد والنجم أمام الفائز من الأهلي وصن داونز على أن يكون الذهاب على ملعب الفريق الأول.

وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما يعني مزيدا من الإثارة خلال الأدوار المقبلة للمسابقة.

وقبل إجراء قرعة دور الثمانية، تم توزيع الفرق إلى مستويين، حيث تواجد في المستوى الأول الفرق المتصدرة لمجموعاتها بمرحلة المجموعات، وهي مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، في حين ضم المستوى الثاني الفرق الحاصلة على الوصافة وهي الأهلي والوداد البيضاوي والزمالك والرجاء البيضاوي.

وتم اختيار ناد من المستوى الأول للعب مع ناد من المستوى الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان قد صعدا من نفس المجموعة للأدوار الإقصائية.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية على ملاعب أندية المستوى الثاني يومي 28 و29 فبراير/ شباط الجاري، فيما تجرى لقاءات العودة على ملاعب أندية المستوى الأول بعدها بأسبوع واحد.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب في قبل النهائي يومي الأول أو الثاني من مايو/أيار المقبل، على أن تكون جولة الإياب بعدها بأسبوع، فيما تجرى المباراة النهائية للمسابقة في لقاء واحد للمرة الأولى في تاريخ البطولة في 29 من نفس الشهر.