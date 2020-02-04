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رياضة|مصر

مصريون يسخرون من رئيس الزمالك لاتهامه لاعبين بالأهلي بالتخابر مع قطر

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
4/2/2020

اتهم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عددا من الرياضيين، ومن بينهم لاعبون في النادي الأهلي، بالتخابر مع قطر.

وكان منصور يتحدث خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر فبراير/ شباط الجاري.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات منصور، وطالبه مغردون بألا يكون سببا في توقيع عقوبات على النادي والرحيل منه إذا كان لديه مبدأ.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة
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