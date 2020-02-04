مصريون يسخرون من رئيس الزمالك لاتهامه لاعبين بالأهلي بالتخابر مع قطر

اتهم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عددا من الرياضيين، ومن بينهم لاعبون في النادي الأهلي، بالتخابر مع قطر.

وكان منصور يتحدث خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر فبراير/ شباط الجاري.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات منصور، وطالبه مغردون بألا يكون سببا في توقيع عقوبات على النادي والرحيل منه إذا كان لديه مبدأ.

كهربا مع مسئول المخابرات القطرية 👇😂 pic.twitter.com/bMXSS0s7UQ — سليم البهظ (@mohassanin2) February 4, 2020

بما أن كهربا عميل يبقى خلى بالك بقى من اسلام جابر وبامبو وكارتيرون 😂 — Ahmed Mahmoud (@AhmedMa44248385) February 4, 2020

هو كهربا بقى إسمه أبو سنيده#مرتضي_منصور pic.twitter.com/WhwWRw4nhJ — تامر الجزار (@UXC7g1kG0Ldniqh) February 4, 2020

اي هبد وخلاص 😂 ال جاب كهربا ف الموضوع — Ahmed qasem (@a7med_qasem) February 4, 2020

#مرتضي_منصور من الخليه القطريه الى مرتضى منصور شكرا لحسن تعاونكم

كهربا وابوسنيده🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0CBKTrj5h9 — ادهم👍74😎صبري (@adhmsapry74) February 4, 2020

أوسكار أفضل ممثل كوميدي يذهب إلى .. مرتضى منصور

وذلك عن دور "لو السما انطبقت على الأرض مش هلعب في قطر يا بيه" — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) February 4, 2020