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شاهد: الأهلي المصري يهزم صن داونز بثنائية في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

29/2/2020

قاد التونسي علي معلول فريق الأهلي المصري، لفوز مهم على صن داونز الجنوب أفريقي 2 / صفر، السبت، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ودخل الأهلي المباراة بقوة وكان الأفضل هجوميا، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى الضيوف الذين اعتمدوا على الكرات السريعة المرتدة، والتسديد من خارج منطقة جزاء الأهلي.

ورغم سيطرة الأهلي فإن شباك صن داونز ظلت مستعصية على مجدي أفشة وزملائه طوال شوط المباراة الأول، بسبب تألق الحارس دينيس أونيانغو في مناسبات كثيرة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 56 عن طريق لاعبه معلول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

ويلتقي الفريقان في ذهاب دور الثمانية في السابع من مارس/آذار المقبل، حيث يكفي الأهلي التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف لحسم تأهله بينما يتوجب على صن داونز الفوز 3 / صفر للتأهل للمربع الذهبي.   

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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