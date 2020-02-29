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شاهد: أول هزيمة لليفربول في الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة أمام واتفورد

29/2/2020

توقفت مسيرة ليفربول المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وبشكل مفاجئ بعد خسارة بطل أوربا 3-صفر خارج أرضه أمام واتفورد المتعثر اليوم السبت.

وأنهت هذه الهزيمة آمال ليفربول في استكمال الموسم بأكمله من دون خسارة بعد خوض 44 مباراة متتالية في الدوري من دون هزيمة.

كما أن الخسارة جاءت في اليوم الذي كان من المتوقع فيه أن يجتاز ليفربول رقم مانشستر سيتي القياسي ويكتب رقما جديدا في الدوري الممتاز بتحقيق فوزه 19 على التوالي في المسابقة.

لكن لن تقلل الهزيمة من فرص ليفربول في حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما مع التقدم بفارق 22 نقطة على سيتي أقرب منافسيه.

وبعد شوط أول من دون أهداف، سجل إسماعيلا سار هدفين متتاليين قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله تروي ديني قائد واتفورد الذي بدأ هذه الجولة في المركز قبل الأخير بفارق 55 نقطة عن المتصدر.

ونجح سار في تسجيل هدفين قبل مرور ساعة من اللعب ثم مرر إلى زميله ديني ليسجل الهدف الثالث ويؤكد إلحاق أول هزيمة بليفربول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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