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شاهد: الزمالك يكرر فوزه على الترجي ويقترب من نصف نهائي أبطال أفريقيا

28/2/2020

حول الزمالك المصري تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على ضيفه حامل اللقب الترجي التونسي، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وضغط الترجي بطل النسختين الماضيتين بقوة منذ البداية، لرد الاعتبار بعد الخسارة من الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقية في الدوحة قبل أسبوعين، وأهدر ثلاث فرص خطيرة في الدقائق الأولى أمام نحو 30 ألف مشجع في استاد القاهرة.

وترجم الترجي سيطرته بتسجيل هدف التقدم عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

لكن الزمالك، الذي فاز بالبطولة خمس مرات آخرها في 2002، تعادل سريعا بتسديدة رائعة من المغربي محمد أوناجم بعد أربع دقائق من خارج منطقة الجزاء باغتت الحارس معز بن شريفية.

ومنح مواطنه أشرف بن شرقي التقدم لأصحاب الضيافة بتسديدة في الدقيقة 71 واعترض لاعبو الترجي بشدة على الحكم ليتعرض محمد علي بن رمضان لطرد مباشر.

وسجل بن شرقي هدفين أمام بطل تونس في مباراة كأس السوبر.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، حصل بن شرقي على ركلة جزاء نفذها المدافع محمود علاء بنجاح ليعزز تفوق الزمالك قبل زيارة تونس في الإياب الجمعة المقبل.

المصدر : وكالات
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