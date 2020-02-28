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رياضة|الجزائر

استقالة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بعد وقوفه للنشيد الإسرائيلي

رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية المستقيل مصطفى براف
رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية المستقيل مصطفى براف
28/2/2020

أكد وزير الرياضة الجزائري سيد علي خالدي أن "فلسطين خط أحمر بالنسبة للجزائر" وذلك تعليقا على استقالة رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف بعد وقوفه أثناء عزف السلام الوطني لإسرائيل.

وقال براف لوكالة الأنباء الجزائرية إنه لا رجعة في الاستقالة بعد أن "مس شرفي وشرف عائلتي".

ورفض أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية في البداية استقالة براف، التي أعلنها قبل أيام.

وأصر براف على استقالته بعد نشر فيديو له وهو يقف أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل خلال بطولة باريس الكبرى للجودو، التي أقيمت يومي 8 و9 من فبراير/ شباط الجاري.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تصريحات لوزير الرياضة الجزائري سيد علي خالدي تعليقا على الاستقالة أكد فيها أن "فلسطين خط أحمر بالنسبة للجزائر".

المصدر : الجزيرة + وكالات
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