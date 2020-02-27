شاهد: السيتي يُسقط الريال على أرضه في دوري الأبطال

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مهما على مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لهدف في مباراة أقيمت الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

بدأ اللقاء بضغط متقدم، سيطر لاعبو ريال مدريد من خلاله على منتصف الملعب، مع محاولات مستمرة للبحث عن ثغرة في دفاعات السيتي للوصول لمرمى الحارس البرازيلي إديرسون مورايس.

واعتمد مانشستر سيتي على تمريرات عرضية قصيرة وصل من خلالها إلى مناطق الريال، وهدد مرمى الحارس تيبو كورتوا بعدة كرات تصدى لها البلجيكي.

في شوط المباراة الثاني، واصل الملكي ضغطه المتقدم في محاولة لتسجيل هدف التقدم، الأمر الذي حدث مع الدقيقة 61 بكرة مررها البرازيلي فينيسيوس جونيور أرضية إلى الخالي من الرقابة إيسكو ليسددها فى المرمى بنجاح.

رد فعل لاعبي السيتي على هدف إيسكو جاء قويا عبر هدفين متتالين، سجل أولهما غابرييل خيسوس في الدقيقة 78، قبل أن يُعزز البلجيكي كيفين دي بروين النتيجة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 86 طرد مدافع الريال سيرجيو راموس بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

بهذه النتيجة، سهل السيتي مهمته في مباراة العودة منتصف مارس/آذار القادم واقترب من بلوغ ربع نهائي البطولة، بانتظار ردة فعل ريال مدريد على ملعب الاتحاد.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من أحزان الريال قبل لقائه المرتقب مع غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الذي سيجرى بملعب (سانتياغو برنابيو) يوم الأحد القادم ببطولة الدوري الإسباني.