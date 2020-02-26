غلاف "الأهرام الرياضي" يثير الجدل بين مشجعي الأهلي والزمالك

أثار غلاف مجلة "الأهرام الرياضي" المصرية، في عددها الصادر، الأربعاء، جدلا بين مشجعي ناديي الأهلي والزمالك، بعد نشرها صورة من المباراة الأخيرة التي انسحب منها الفريق الأبيض.

وانسحب الزمالك المصري من مباراته أمام الأهلي في الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري المصري، الإثنين الماضي، ليعتبر الأهلي فائزا بنتيجة 2-0.

وجاء غلاف المجلة الرسمية بصورة من المباراة أثناء وقوف لاعبي الأهلي مصطفين بجوار بعضهم البعض في جانب من الصورة، مع كلمة (الرجال)، في حين جاء الجانب الآخر (جانب فريق الزمالك) من الصورة فارغًا سوى من شعار الزمالك مع حرفين فقط وهما (الـ….).

وعبر بعض نشطاء مواقع التواصل عن دهشتهم من إثارة الصحيفة للجدل، بسبب ما رأوه من وجهة نظرهم فتحًا لباب فتنة بين جمهوري قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

من جانبه، صرح محمد شبانة، رئيس تحرير المجلة، بأن الغلاف في أي مجلة مجرد فكرة، وترك الكلمة الأخرى فارغة من أجل أن يضع كل قارئ في هذه النقاط ما يراه مناسبًا من وجهة نظره.

رد محمد شبانة رئيس تحرير مجلة (الأهرام الرياضي) على الغلاف المثير للجدل بشأن الأهلي والزمالك #الماتش pic.twitter.com/Lylu1vViXI — هاني حَتْحُوت (@HHathout) February 26, 2020

غلاف متداول يا رب يطلع غلط لان مؤسسة عريقة زي الأهرام مينفعش تروح للسكة المسيئة دي..لغة الإيحاءات المستفزة هتزود نار التعصب اكتر واكتر واللي عمل كده مش بيفكر غير ف الترند بغض النظر عن التبعات الكارثية في الشارع الرياضي..لو صحت الصورة لازم حساب وتحقيق عاجل#خلاصة_إبراهيم_عبدالجواد pic.twitter.com/a6tFT1Blyt — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) February 25, 2020

طبعًا ده غلاف الناس شايفاه صح ومفيهوش تعصب ولا خروج عن النص لما يطلع من مؤسسة كبيرة زي الأهرام والموضوع مالوش علاقة تمامًا بالانتماء له علاقة باللي ينفع واللي لأ؟ اللي بيعمل تعصب وفتنة؟ اللائق واللي لا؟ اللي مجتمع وجمهور هيتقبله ولا لا؟ pic.twitter.com/v3HpNqWNLt — Gehad Orabi – جهاد عرابي 🇪🇬 (@Gehad) February 25, 2020

غلاف مجلة الأهرام الرياضي الصادرة غدا الاربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٠

وصفت المجلة الاهلي بالرجال

وتركت للقارئ الوصف المناسب للفريق المنسحب

في رأيك ايه الوصف المناسب لفريق الزمالك الذي انسحب خوفا من اللقاء pic.twitter.com/ttr7ms3Zka — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) February 25, 2020

بعد 14 سنة من التخرج.. بشعر بالندم إني دخلت إعلام.. لأني أكيد اتعلمت حاجة غير الصحافة اللي بنشوفها دي 🙂 pic.twitter.com/2DK1ERXaty — Amir Nabil Sadek (@AmirSadek30) February 25, 2020

لا تتعجبوا لما ييجى العيب من مجلة مؤسسه متأصله فى الفساد .. وهى يعنى الاهرام الرياضى دى بنت مين ؟ .. ماهى وليدة مؤسسه عريقه فى الفساد . — Ibrahim Said (@IbrahimSaid02) February 26, 2020

عنوان الأهرام الرياضي :مش ممكن يتقال علي الاعيبة الي كسبت سوبر أفريقي علي الترجي والسوبر المحلي علي الأهلي الكلام ده أرجو من المؤسسة العريقة مراجعة العنوان !! — Hazem Emam (@14) February 26, 2020

https://twitter.com/Mustafa58633919/status/1232630321067253765?ref_src=twsrc%5Etfw