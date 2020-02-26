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شاهد: عرض لـ"ميسي 10″ في مطار حمد الدولي

26/2/2020

استضاف مطار حمد الدولي، أمس الثلاثاء، عرض "ميسي10" الشهير، وذلك بالتعاون مع "سيرك دو سوليه"، حيث تستضيف قطر العرض للمرة الأولى في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأدى الفنانون عرضين، وحازوا على تفاعل المسافرين داخل المطار.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة العرض في قطر بدءا من، غد الخميس 27 فبراير/شباط وحتى 7 مارس/آذار في صالة علي بن حمد العطية.

ويتوقع المجلس الوطني للسياحة أن يحظى العرض بإقبال واسع بين أفراد الجمهور سواء كانوا من عشاق أداء ومهارات نجم كرة القدم الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي أو من محبي ألعاب وفنون الأكروبات.

ويحكي العرض سيرة حياة شاب يمتلك طموحا لا حدود له ويتغلب على جميع العقبات التي تواجهه حتى يصبح واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في عصره>

ويشارك في العرض 47 فنانا من 19 دولة مختلفة، ويستغرق 90 دقيقة من التشويق الذي يجمع بين أجواء الإثارة التي تهيمن على ملاعب كرة القدم وبين حميمية الأداء المسرحي.

ويأتي عرض "ميسي 10" إلى الدوحة، والذي ترعاه الخطوط الجوية القطرية، في إطار جولة محدودة تمر عبر كل من برشلونة وبوينس آيريس وبعض المدن الأرجنتينية الأخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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