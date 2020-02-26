شاهد: عرض لـ"ميسي 10″ في مطار حمد الدولي

استضاف مطار حمد الدولي، أمس الثلاثاء، عرض "ميسي10" الشهير، وذلك بالتعاون مع "سيرك دو سوليه"، حيث تستضيف قطر العرض للمرة الأولى في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأدى الفنانون عرضين، وحازوا على تفاعل المسافرين داخل المطار.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة العرض في قطر بدءا من، غد الخميس 27 فبراير/شباط وحتى 7 مارس/آذار في صالة علي بن حمد العطية.

ويتوقع المجلس الوطني للسياحة أن يحظى العرض بإقبال واسع بين أفراد الجمهور سواء كانوا من عشاق أداء ومهارات نجم كرة القدم الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي أو من محبي ألعاب وفنون الأكروبات.

أكثر من 20 فناناً من @MessiCirque يبهرون المسافرين بعرضهم الحصري في مطار حمد الدولي. وسيبدأ العرض الكبير في الدوحة يوم الخميس في صالة علي بن حمد العطية.#Messi10@HIAQatar pic.twitter.com/I2EDMi8ubx — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 25, 2020

ويحكي العرض سيرة حياة شاب يمتلك طموحا لا حدود له ويتغلب على جميع العقبات التي تواجهه حتى يصبح واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في عصره>

ويشارك في العرض 47 فنانا من 19 دولة مختلفة، ويستغرق 90 دقيقة من التشويق الذي يجمع بين أجواء الإثارة التي تهيمن على ملاعب كرة القدم وبين حميمية الأداء المسرحي.

ويأتي عرض "ميسي 10" إلى الدوحة، والذي ترعاه الخطوط الجوية القطرية، في إطار جولة محدودة تمر عبر كل من برشلونة وبوينس آيريس وبعض المدن الأرجنتينية الأخرى.