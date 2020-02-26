شاهد: بايرن ميونخ يُسقط تشيلسي بثلاثية ويقترب من ثمانية أبطال أوربا

قاد اللاعب الدولي الشاب سيرغ نابري فريقه بايرن ميونخ الألماني لفوز مثير على ملعب تشيلسي الإنجليزي 3-صفر، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوربا.

وسجل نابري الهدفين الأول والثاني للنادي البافاري في غضون ثلاث دقائق فيما تألق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت، إذ صنع أول هدفين وتكفل بتسجيل الهدف الثالث ليقرب بايرن كثيرًا من التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وتقدم نابري بهدف في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي قابلها نابري بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 54 سجل نابري ثاني أهدافه بعد تمريرة جديدة من ليفاندوفسكي سدد على إثرها اللاعب الشاب كرة زاحفة في شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 77 وضع ليفاندوفسكي بصمة جديدة بتسجيله الهدف الثالث عبر تسديدة من داخل منطقة الست ياردات بعد تمريرة ذكية من ألفونسو ديفيز.