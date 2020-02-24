نشطاء يسخرون من غياب الزمالك عن مباراة القمة مع الأهلي

اضطر الليتواني جيديميناس ماجيكا حكم مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لإنهاء المباراة قبل أن تبدأ لعدم حضور الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة غريمه التاريخي الأهلي اليوم.

وانتظر الحكم 30 دقيقة قبل إطلاق صافرته بإلغاء المباراة لعدم حضور الزمالك مع احتساب الأهلي فائزا وفقا للوائح.

وقال اتحاد الكرة المصري في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة. علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

🔴 نأسف لهذا المشهد …

وستطبق اللائحة

علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة.#EFA pic.twitter.com/F7X0qOKY4h — EFA.eg (@EFA) February 24, 2020

وتنص لائحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على معاقبة الفريق المنسحب من المباراة، باعتباره خاسرا بنتيجة 2–0، ومعاقبته بخصم 6 نقاط في نهاية الموسم من رصيده ببطولة الدوري.



https://twitter.com/Nor3314687762/status/1232023860763144195?ref_src=twsrc%5Etfw

#ستاد_القاهرة_للرجال_فقط مشفتش الزمالك النهاردة يا عم الحاج … مأكلش عندك بليلة؟! pic.twitter.com/GieE5pLIyD — حضرت المواطن المطحون (@mohamedsuaad90) February 24, 2020

باص نادي الزمالك متعطل في المواصلات pic.twitter.com/IgcQ3LaV4k — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) February 24, 2020

أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي…هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف..اعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!! #الدوري_المصري — Mido (@midoahm) February 24, 2020

إدارة الزمالك قرروا ميلعبوش الماتش ويرجعوا النادي عشان العيال عندهم مدارس الصبح#الزمالك_فلسع pic.twitter.com/z8IWwuESd6 — Ehab El Ahlawy (@ehab_alahlawy) February 24, 2020

https://twitter.com/kateb_vib/status/1232016840366415880?ref_src=twsrc%5Etfw

مرتضى منصور أكد لي النهاردة إنه مثال للزملكاوي الأصيل ، أول ما حس ان نادي الزمالك فاز باتنين سوبر في أسبوع وهيبدأ يتحول لنادي بطولات ماستحملش وعمل شغله على طول وبوظ فرحتنا انتصاراً لقيم وتقاليد النادي اللي بنشجعه . — Joe (@youssef_hussen) February 24, 2020