"أبوظبي الرياضية" تثير الجدل في الشارع الكروي المصري

أثير جدل واسع على منصات مواقع التواصل حول إن كان اتحاد الكرة المصري قد حصل على لقطات فيديو من قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

وجاء ذلك الإجراء، الذي لم يتم التأكد من صحته، لمعاينة مشاهد الاعتداءات بين لاعبي الفريق، التي أصدر على إثرها اتحاد الكرة عقوبات للناديين.

ونفى يعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، على تغريدة على حسابه في موقع التواصل "تويتر" أن يكون قد تم إرسال أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة، أو ما حدث فيها، مضيفًا "لم يطلب منا أحد هذا الطلب".

ونشر السعدي في تغريدة أخرى مقطع فيديو يوضح اختلاف تصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، عندما قال في تصريح تلفزيوني سابق إن الاتحاد قد حصل على لقطات مرسلة من قناة أبوظبي، قبل أن ينفي أمس تلك التصريحات في تصريح تلفزيوني حيث قال إن اللقطات أرسلت من أبوظبي ولم أقل قناة أبوظبي.

اندهش من اقحام اسم #أبوظبي_الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر

قولا واحدا لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراة او ما حدث فيها ولم يطلب منا احد هذا الطلب

ما تريدونه عرضناه على الهواء

ولسنا طرفا في الاحداث pic.twitter.com/dSl7tsZCCt — يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) February 23, 2020

ورد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل بنشره صور لإحدى الأسطوانات الإلكترونية (سي دي) بشعار قناة أبوظبي، التي أوضح في بيان مرفق تسلمه مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة.

🔴 في مستندات "السوبر": اتحاد الكرة يؤكد صحة المواد الفيلمية وطريقة الحصول عليها ….🇪🇬🏆 #EFA pic.twitter.com/PisrRMucGN — EFA.eg (@EFA) February 23, 2020

وشكك نشطاء على مواقع التواصل في صحة ما نشره اتحاد الكرة، مضيفين أنها تبين تخبطًا داخل الاتحاد، بينما غرد إماراتيون رفضًا لإقحام القناة في الصراع الكروي المصري الحالي.

عجبني رد محمد فضل على يعقوب السعدي في قناة " صدى البلد " خاصة وأن السعدي تحدث بإسلوب غير لائق وظل يؤكد أن حيثيات الحكم ذكرت انها حصلت على شريط المباراة من قناة " ابوظبي الرياضية " وهو أمر لم يرد في بيان حيثيات القرارات ، السعدي زايد مزايدة واضحة وفجة وغير مبررة . — Waleed El Husseini (@W_ElHusseini) February 23, 2020

أبوظبي الرياضية في تغطيتها للسوبر المصري كانت مهنية بمثالية غير مسبوقة ، صنعت حدثا لازالت أصداءه حديث الجميع ، إقحامها كطرف في أحداث مابعد المباراة وتبعات العقوبات فيه خروج عن المهنية الواجبة ورمي كرة الانتقادات بعيدا عن مسارها ، هكذا يريد البعض لعب دور البطولة ! — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) February 24, 2020

لجنه الانضباط ورئيسها .. واللجنه الخماسيه ..

اظن بعد تقرير السيد المحترم يعقوب السعدي وقناه أبوظبي الرياضيه .. إذا كان عندكم ضمير أو دم لازم تكونوا في نص هدومكم وتقدموا إعتذاركم بل وكمان إستقالاتكم دا لو عندكم ضمير ودم !!!!! …. #قناه_ابوظبي_فضحت_الجنايني — 🦅A dark sea 🦅 (@Adarkseam1) February 23, 2020

انا شفت مقاطع المشجعين اللي نشروها على مواقع التواصل ، مع احترامي للفريقين ولجماهيرهم عدم تزويد الاتحاد المصري بأشرطة فيديو للحادثه من الناقل الرسمي "ابوظبي الرياضيه" لايبرر الانفلات الذي حدث من اللاعبين والذي يشوه الكره المصريه ولابد ان يعاقب المخطيء.#قناه_ابوظبي_فضحت_الجنايني — SARHAN (@7sarhan7) February 23, 2020