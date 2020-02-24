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"أبوظبي الرياضية" تثير الجدل في الشارع الكروي المصري

شهدت مبارة كأس السوبر المصري في الإمارات شجارا عنيفا بين فريقي الأهلي والزمالك
شهدت مبارة كأس السوبر المصري في الإمارات شجارا عنيفا بين فريقي الأهلي والزمالك
24/2/2020

أثير جدل واسع على منصات مواقع التواصل حول إن كان اتحاد الكرة المصري قد حصل على لقطات فيديو من قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

وجاء ذلك الإجراء، الذي لم يتم التأكد من صحته، لمعاينة مشاهد الاعتداءات بين لاعبي الفريق، التي أصدر على إثرها اتحاد الكرة عقوبات للناديين.

ونفى يعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، على تغريدة على حسابه في موقع التواصل "تويتر" أن يكون قد تم إرسال أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة، أو ما حدث فيها، مضيفًا "لم يطلب منا أحد هذا الطلب".

ونشر السعدي في تغريدة أخرى مقطع فيديو يوضح اختلاف تصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري، عندما قال في تصريح تلفزيوني سابق إن الاتحاد قد حصل على لقطات مرسلة من قناة أبوظبي، قبل أن ينفي أمس تلك التصريحات في تصريح تلفزيوني حيث قال إن اللقطات أرسلت من أبوظبي ولم أقل قناة أبوظبي.

ورد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته على مواقع التواصل بنشره صور لإحدى الأسطوانات الإلكترونية (سي دي) بشعار قناة أبوظبي، التي أوضح في بيان مرفق تسلمه مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة.

وشكك نشطاء على  مواقع التواصل في صحة ما نشره اتحاد الكرة، مضيفين أنها تبين تخبطًا داخل الاتحاد، بينما غرد إماراتيون رفضًا لإقحام القناة في الصراع الكروي المصري الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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