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غضب جماهيري في مصر بعد عقوبات ضد الأهلي والزمالك بسبب السوبر

شهدت مبارة كأس السوبر المصري في الإمارات شجارا عنيفا بين فريقي الأهلي والزمالك
شهدت مبارة كأس السوبر المصري في الإمارات شجارا عنيفا بين فريقي الأهلي والزمالك
23/2/2020

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلًا واسعًا مع قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، بشأن أحداث مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وكان الزمالك قد حسم مواجهة كأس السوبر المصري بضربات الجزاء بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة أحداث عنف من بعض اللاعبين والمسؤولين انتهت بشجار عنيف، مم ا دفع لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة لاتخاذ قرارات ضد الفريقين.

ورد شيكابالا بعد صدور قرار العقوبة ضده بنشر صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام، لاعتراض مشابه قام به كل من: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ودييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، في إشارة منه إلى عدم اقتناعه بالعقوبة.

وعبّر جمهور الأهلي عن غضبهم عبر مواقع التواصل لما رأوه من عدم العدالة في توزيع العقوبات بحق اللاعبين، حيث أشار بعضهم إلى أن عقوبة ما فعله شيكابالا في المباراة تستوجب أقصى عقوبة بين قائمة المعاقَبين.

وطالب آخرون من جمهور الأهلي إدارة ناديهم بالتدخل، وتصدرت وسوم تفاعل عليها المغردون عبر تويتر مثل (#جمد_النشاط_يا_اهلي)، و(#عاوزين_حق_الاهلي_يا_خطيب)، و(#كهربا).

في حين رأى آخرون أن ما قام به شيكابالا ما هو إلا رد فعل على إساءات سابقة أثناء المباراة، وهتافات عنصرية ضده من المدرجات.

وعلق آخرون على العقوبة التي صدرت بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مشيرين إلى عدم سفره مع بعثة الفريق إلى البلد المضيف للمباراة.

https://twitter.com/Virage_Sud7/status/1231362111709876224?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sheikhtaha101/status/1231335224707108865?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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