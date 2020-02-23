غضب جماهيري في مصر بعد عقوبات ضد الأهلي والزمالك بسبب السوبر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلًا واسعًا مع قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، بشأن أحداث مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وكان الزمالك قد حسم مواجهة كأس السوبر المصري بضربات الجزاء بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة أحداث عنف من بعض اللاعبين والمسؤولين انتهت بشجار عنيف، مم ا دفع لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة لاتخاذ قرارات ضد الفريقين.

ورد شيكابالا بعد صدور قرار العقوبة ضده بنشر صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام، لاعتراض مشابه قام به كل من: كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ودييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، في إشارة منه إلى عدم اقتناعه بالعقوبة.

وعبّر جمهور الأهلي عن غضبهم عبر مواقع التواصل لما رأوه من عدم العدالة في توزيع العقوبات بحق اللاعبين، حيث أشار بعضهم إلى أن عقوبة ما فعله شيكابالا في المباراة تستوجب أقصى عقوبة بين قائمة المعاقَبين.

وطالب آخرون من جمهور الأهلي إدارة ناديهم بالتدخل، وتصدرت وسوم تفاعل عليها المغردون عبر تويتر مثل (#جمد_النشاط_يا_اهلي)، و(#عاوزين_حق_الاهلي_يا_خطيب)، و(#كهربا).

في حين رأى آخرون أن ما قام به شيكابالا ما هو إلا رد فعل على إساءات سابقة أثناء المباراة، وهتافات عنصرية ضده من المدرجات.

وعلق آخرون على العقوبة التي صدرت بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مشيرين إلى عدم سفره مع بعثة الفريق إلى البلد المضيف للمباراة.

هل تجرؤ الجبلاية ان تعلن على الملأ حيثيات العقوبات الانتقامية من الأهلي.. ؟ وهل يمكن أن تعلن لنا أسباب إيقاف كهربا وإجايي وياسر إبراهيم..؟ وهل يمكن ان تعلن أسباب تجاهل معاقبة طارق حامد وزيزو وعمر السعيد ..؟

طبعًا لن يحدث .. ولا مفر من التصعيد أمام الأهلي فالسكوت لن يقبله أحد. — أسامة السويسي (@swisii) February 23, 2020

كل اللي أنا شايفه إننا عايشين وسط مجتمع رياضي متعفن يدار بالسوط والجهل والحسابات

بالصدفة يطلع الايقاف ل٣ لعيبة من كل نادي

بالصدفة يطلع ايقاف لنهاية الموسم لاعب من كل نادي

بالصدفة يصدر قرار بإيقاف شخص بيرتكب المخالفة اللي اتوقف عليها يوميا ضد الجميع — Hady المدني (@hadyelmedany) February 22, 2020

https://twitter.com/Virage_Sud7/status/1231362111709876224?ref_src=twsrc%5Etfw

يعني أختي وأمي ومراتي وبنتي مشكلتهم حركات شيكابالا بس مفيش مشكلة في الهتافات اللي مليانة شتيمة وعنصرية وكراهية اللي بيقولها اللي مسميين نفسهم مشجعين أهلاوية وهما مراهقين متعصبين بيطلعوا غلهم وعدوانيتهم في الرياضة. تبرير الغلط الفردي بعقوبة جماعية خطر عالمجتمع. التعصب الأعمى فتنة. — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) February 22, 2020

https://twitter.com/sheikhtaha101/status/1231335224707108865?ref_src=twsrc%5Etfw