شاهد: مانشستر يونايتد يفوز على واتفورد بثلاثية نظيفة

حافظ مانشستر يونايتد على آماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على ضيفه واتفورد في المرحلة 27 من المسابقة.

وتمكن برونو فيرنانديز من تسجيل الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وألغى الحكم هدفا لواتفورد بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد في بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 ضاعف أنطوني مارسيال تقدم اليونايتد عندما تلقى مارسيال الكرة المرتدة من الحارس بن فوستر الذي تصدى لتسديدته الأولى، وراوغ إيتيين كابو بطريقة رائعة قبل أن يسدد الكرة من فوق الحارس في المرمى.

واختتم ماسون جرينوود الأهداف بهدف رائع آخر في الدقيقة 75، بعد أن أطلق تسديدة صاروخية في الزاوية العليا للمرمى.

وبهذا الانتصار يرفع رصيد يونايتد إلى 41 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد واتفورد، الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).