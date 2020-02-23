شاهد: ثنائية أوباميانغ تقود أرسنال للفوز 3-2 على إيفرتون في مباراة مثيرة

سجل بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين ليقود أرسنال للفوز 3-2 على إيفرتون في مباراة مثيرة ضمن المرحلة 27 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ووضع دومينيك كالفرت-لوين إيفرتون في المقدمة في الدقيقة الأولى بركلة هوائية بعد دفاع سيئ من ديفيد لويز، لكن أرسنال تعادل عن طريق الصاعد إدوارد نيكيتا في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 33 سجل أوباميانغ هدف التقدم لأرسنال، لكن البرازيلي ريتشارليسون تعادل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من الوقت بديل الضائع للشوط الأول.

ليعود أرسنال للتقدم في بداية الشوط الثاني من ضربة رأس أوباميانغ بعد تمريرة عرضية من نيكولاس بيبي.

ويتصدر الغابوني أوباميانغ صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي برصيد 17 هدفا.

وفاز أوباميانغ بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بالاشتراك مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي فريق ليفربول، بعدما سجل كل منهما 22 هدفا.