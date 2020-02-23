شاهد: السيتي يفوز بهدف على ليستر بقدم جيسوس

منح البديل غابرييل جيسوس مانشستر سيتي الفوز 1-صفر خارج ملعبه على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

ولكن حارس مرمى ليستر كاسبر شمايكل تصدى لضربة الجزاء التي سددها الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80، سجل البرازيلي غابرييل جيسوس هدف الفوز لمانشستر سيتي في ليمنحه ثلاث نقاط يرفع بها رصيده إلى 57 نقطة ويعزز موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة.

وبهذا الفوز يتقدم السيتي بفارق سبع نقاط على ليستر في الصراع على إنهاء الموسم في المركز الثاني وراء ليفربول المتصدر الذي لا يزال متفوقا بفارق 19 نقطة على سيتي وله مباراة مع وستهام يونايتد باستاد أنفيلد الإثنين.

ويأتي الفوز قبل أسبوع من مواجهة السيتي لريال مدريد في دوري أبطال أوربا وأستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.