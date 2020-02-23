بعد عقوبات السوبر: الزمالك ينسحب من الدوري والأهلي يشكو للفيفا

أعلن نادي الزمالك عدم استكمال مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، فيما أعلن النادي الأهلي تقديم شكوى ضد اتحاد اللعبة إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) والمحكمة الرياضية الدولية.

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا "بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني".

وبعد وقت وجيز من قرار الزمالك، أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عقب اجتماع طارئ رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي وعدم الاعتداد بها، وإرسال شكوى للفيفا ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

وقال النادي في بيان إنه قرر "اللجوء للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية (كاس) لإلغاء هذه القرارات، والتحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة وعدم التعاون معها لحين انتهاء فترة توليها المسئولية".

وأضاف البيان أن العقوبات "صدرت وفق لائحة لم يتم إخطاره بها، رغم قيام النادي بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاته بنسخة منها ولم يتلقَّ أي رد".

وأعرب البيان عن الأسف للأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، مؤكدا أنه "لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيا كان موقعه".

ويأتي القرار قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري الخميس الماضي عقب فوزه على الأهلي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة حدثت عدة اشتباكات بين لاعبي الفريقين بالإضافة لقيام بعض اللاعبين بالإشارة للجماهير بإشارات بذيئة.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتم تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.