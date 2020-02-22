كلوب يكتب رسالة لطفل طلب منه التوقف عن الفوز

قدّم الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى لفتة إنسانية، وذلك برده على رسالة من مشجع يبلغ من العمر 10 سنوات.

كان دراغ كيرلي -مشجع مانشستر يونايتد- قد كتب رسالة إلى كلوب، معلنًا رفضه النتائج الإيجابية للريدز، لا سيّما وأنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن.

وحملت رسالة كيرلي عتابًا إلى كلوب، وطالبه بالتوقف عن الانتصارات، وعدم تحطيم الرقم القياسي كأكثر فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يحافظ على سجله خاليًا من الهزيمة.

وجاء في رسالة كيرلي "ليفربول يفوز في مباريات كثيرة جدًا، وإذا ما فزت في تسع مباريات أخرى؛ ستحصد لقب أفضل فريق لم يخسر أي مباراة في تاريخ الكرة الإنجليزية".

وواصل كيرلي "أرجوك أن تخسر في المباراة المقبلة، وتترك الفريق الآخر يسجل أهدافًا، وأتمنى أن أكون قد أقنعتك بعدم الفوز بالدوري أو أي مباراة أخرى".

ورد كلوب -في خطاب رسمي من ليفربول- قال فيه "للأسف لا أستطيع تلبية رغبتك والتساهل في المباراة، ليس هذا خياري، مثلما تريد أنت أن يخسر ليفربول، وظيفتي تُملي عليّ أن أفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي على الفوز، كي أسعد الملايين حول العالم، التي ترغب مني أن أفوز بأي ثمن، وأنا حريص على ألا يخيب أملهم".

وأضاف كلوب "يمكنني أن أقول بكل أمانة أن الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو حبك لكرة القدم ولناديك، مانشستر يونايتد حقًا محظوظ بك يا صغيري، وبرغم أن ناديينا يتنافسان بقوة؛ فإننا نُكِنُ لبعضنا الاحترام والتقدير، تلك هي ما تعنيه كرة القدم لي".

وعقب تلقى الطفل لرسالة كلوب، شعر بالفخر وقال والده لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "كانت زوجتي تريشيا في مكتب البريد، وأخبروها أن هناك خطابًا مسجلا لابننا دراغ، وكانت تتساءل عن هوية الشخص مرسل الخطاب لطفلها، وحينما عادت وأخبرت طفلها قال بالتأكيد هو يورغن كلوب، وقد كان بالفعل!".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 76 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 38 نقطة.