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شاهد: تشلسي يحسم ديربي لندن على حساب توتنهام

22/2/2020

حقق تشلسي فوزُا مهمًا على جاره توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

سجل هدف تشلسي الأول، الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 15، وأضاف الإسباني ماركوس ألونسو الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما أحرز هدف توتنهام الوحيد، مدافع تشلسي أنطونيو روديجر، خطًأ في مرماه، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وهذا هو الانتصار السادس فقط لتشلسي في 14 مباراة بملعبه في الدوري هذا الموسم لكنه يبقى في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوربا ولديه 44 نقطة من 27 مباراة متقدما بأربع نقاط على توتنهام.

وكان يمكن لتشلسي توسيع الفارق لكن حارس توتنهام هوغو لوريس أنقذ عدة محاولات كما سدد ألونسو ركلة حرة ارتدت من العارضة.

ودخل توتنهام اللقاء بعد ثلاثة انتصارات متتالية وكان يهدف لتخطي تشلسي في جدول الترتيب لكن في غياب ثنائي الهجوم البارز هاري كين وسون هيونغ-مين للإصابة وصل إلى المرمى على فترات متقطعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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