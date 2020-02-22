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بـ"سوبر هاتريك" ميسي يقود برشلونة للصدارة مؤقتا [فيديو]

22/2/2020

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ذاكرة التهديف وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه برشلونة إلى الفوز الكبير 5-صفر على إيبار، اليوم السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد ميسي لهز الشباك بعدما صام عن التهديف في آخر أربع مباريات خاضها مع الفريق، وهي أطول سلسلة مباريات متتالية يخفق خلالها في هز الشباك على مدار مسيرته مع برشلونة.

ولقن ميسي فريق إيبار درسا قاسيا وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) تقدم بها برشلونة في الشوط الأول وذلك في الدقائق 14 و37 و40.      

وفي الشوط الثاني، سجل ميسي هدفه الرابع في الدقيقة 87 ثم اختتم آرثور ميلو التسجيل للفريق بالهدف الخامس في الدقيقة 89.  

ورفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة ليستعيد صدارة جدول المسابقة مؤقتا فيما تجمد رصيد إيبار عند 24 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع للمركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط خلف سلتا فيغو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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