قميص وحذاء بتوقيع محمد صلاح هدية لطفل سوري فقد ساقه

في لفتة إنسانية، تلقى الطفل السوري خميس الجاسر، الذي فقد ساقه اليمنى بسبب الحرب في سوريا، هدية مميزة عبارة عن قميص وحذاء موقعين من نجم كرة القدم المصري محمد صلاح.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه بموقع تويتر، صورة الطفل السوري البالغ من العمر 8 سنوات، مرفقًا معها علبة الهدية المكونة من قميص وحذاء موقعين من نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأوضح الفيفا أن الطفل خميس المولع بكرة القدم، يعد صلاح "نجمه العالمي المفضل على الإطلاق".

قصة الطفل سمع بها رجل أعمال مقيم في بريطانيا، وعرف بحب الطفل لصلاح، ما دفعه لإهدائه قميصًا وحذاءً يحملان توقيع "مو صلاح"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأشاد ناشطون عبر منصات التواصل، بهذا الموقف الإنساني، واعتبر كثيرون صلاح أكثر من مجرد لاعب.

ويعيش خميس ضمن اللاجئين السوريين في تركيا مستخدمًا ساقًا اصطناعية، بعدما فقد ساقه في قصف من قوات النظام السوري استهدف منزله في إدلب قبل عام ونصف العام.

وعبر الطفل عن حزنه العميق لعدم تمكنه بعد الآن من لعب كرة القدم لفقده ساقه، لكنه يخطط للعب في المنتخب الوطني لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، معربًا عن عن رغبته الشديدة في لقاء صلاح.

