شاهد: الجماهير تهتف لأبوتريكة في مباراة الأهلي والزمالك بالإمارات

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهتاف جماهير الأهلي لنجمها السابق محمد أبوتريكة، أثناء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

تأتي هتافات الجماهير بعد ردود فعل غاضبة إثر إذاعة قناة أبوظبي الرياضية تقريرا مصورا عن نجوم النادي الأهلي لم يتضمن اللاعب الشهير محمد أبو تريكة.

وفاز الزمالك بكأس السوبر المصري بعد تغلبه على الأهلي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ومن بين 5 ضربات جزاء سجل الزمالك (بطل كأس مصر) 4 أهداف، بينما أحرز الأهلى (بطل الدوري المصري) 3 أهداف، في مباراة أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء منذ بدايته وتمكن من تهديد مرمى الحارس محمد أبوجبل بعدة كرات خطرة لم يكتب لها النجاح.

وألغى الحكم النرويجي سفين أودفار هدفا للأهلي أحرزه الأنغولي جيرالدو دا كوستا في الدقيقة 12 بداعي التسلل على محمد أفشة.

بينما فشل الزمالك في تشكيل أي فرصة خطرة تُهدد مرمى محمد الشناوي، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل دون أهداف.

استمر الأهلي مع بداية الشوط الثاني في بحثه عن تسجيل هدف التقدم، في حين نظم الزمالك صفوفه بشكل أفضل معتمدا على الكرات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على الأهلي المندفع نحو الهجوم.

وجاءت صَفَارة الحكم أودفار معلنةً نهاية الوقت الرسمي للمباراة والذهاب لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية للزمالك حاصدًا اللقب الغائب عنه منذ عام 2016.