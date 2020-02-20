استياء وغضب في مصر بعد تجاهل قناة أبو ظبي لأبو تريكة

سادت حالة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تجاهل قناة أبوظبي للاعب محمد أبوتريكة في تقرير أذاعته عن أساطير الكرة المصرية، قبيل مباراة السوبر المصري.

وتنطلق مساء اليوم الخميس، مباراة السوبر المصري في نسختها رقم 17 بين فريق الأهلي بطل الدوري، والزمالك حامل لقب الكأس، وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتصدرت وسوم داعمة لأبو تريكة الملقب من المصريين بـ"أمير القلوب"، التفاعل المصري على موقع تويتر، وانهالت مئات التعليقات الساخرة من تاريخ الإمارات الكروي، والناقدة لقناة أبو ظبي الرياضية على تجاهلها لأبو تريكة.

وسرد المغردون تاريخ النجم المصري المشرف في التاريخ الكروي للمنتخب المصري والنادي الأهلي، عبر وسوم (#تريكه_تاريخ_اهلاوي)، و(#تريكه_هداف_الديربى)، و(#امير_القلوب)، ودعا بعضهم للهتاف باسمه في الدقيقة 22 (رقم قميص أبو تريكة)، من مباراة السوبر.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر الوسوم رغم الحرب الشعواء التي يشنها إعلام النظام المصري ضد أبو تريكة، ومحاولة تشويه صورته لدى المصريين.

ويحظى أبو تريكة بحب جماهير كرة القدم، وظهر ذلك في بطولة الأمم الأفريقية الماضية، عندما هتفت الجماهير له في العديد من مباريات البطولة رغم غيابه عنها، حيث يقيم خارج بلاده بعد أن وضعته السلطات المصرية على قوائم الإرهاب.

ويعتبر مشجعون أبو تريكة أحد أبرز أسباب إنجازات الأهلي ومنتخب مصر الذي أطلق عليه "منتخب الساجدين" الذي توج بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية في نسخ أعوام 2006 و2008 و2010.

تريكه فى قلب كل اهلاوى

تقرير قناة ابوظبى سقطه اعلاميه

انتوا اول ناس بتقولوا نبعد السياسه عن الرياضه وللأسف وقعتوا فيها

تريكه مش مجرد لاعب كره

تريكه أسطورة خالده ♥️♥️♥️ #تريكه_هداف_الديربى pic.twitter.com/CSWzs0uzQm — Mohamed Osama (@Mohamed71206377) February 19, 2020

#تريكه_تاريخ_اهلاوي

يا إعلامنا العربي المسيس تذكروا تريكه أو لأ لاهيزيده ولا هينقصه

تريكه حفر إسمه في تاريخ مش بس الأهلي في تاريخ الكره العربيه والإفريقيه وهيفضل من الأساطير إللي نفتكرها جيل ورا جيل — Hanan (@Ahllaweya74) February 19, 2020

جماهييير الأهلي اللي حاضرييين الماتش اليوم ❤ نهتف في الدقيقة 22 لتريكة 🦅❤#تريكه_تاريخ_اهلاوي#تريكه_هداف_الديربي — مجنونه بالاهلي (@mSZcFIr7LY5OqvJ) February 19, 2020

اسطوره الاهلي ومنتخب مصر دا من أفضل 30 لاعب ف اخر 20 سنه في العالم كله دا لو كان في أوروبا كان اخد الكوره الذهبية هل تعلم أن اكتر صفقات الاهلي الافريقية بتجي عشن بيحبوا ابو تريكه زي وين زي أجاي كان بيقول انا بعشق ابو تريكه انا فاكر كويس العشق تريكة 🦅🖤⚡#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/QTFTaxv4Lp — ابو ثروت (@17lmcdX6b2vtoKo) February 20, 2020

لو تعرفوا تحذفوا ١٠ سنين من تاريخ الاهلي ومنتخب مصر اللي اخد فيهم٥ دوري ابطال و٣ بطولة الامم الافريقية ممكن متجيبوش سيرة تريكة..

بس احنا بقي عارفين تاريخنا و اساطيرنا ولا يمكن ننساهم أو نتناسهم وتريكة واحد من أهمهم واعظمهم.

ياأبو الفانلة حرير حمرا….يا تريكة #تريكه_تاريخ_اهلاوي — Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) February 19, 2020

أبو تريكه يرفع من شأن من يذكره لا العكس .. أبو تريكه لا يحتاج لهتافات أو تمجيد فـ هو المجد بذاته .. تبخس الكلمات حقه فـ هو منبع الأخلاق وصاحب الشهداء .. هو بإسمه " محمد محمد أبو تريكة " فخر لمن لا فخر له.#تريكه_تاريخ_اهلاوي — AL ROMYSAA 🦅 (@alromysaa_74) February 19, 2020

https://twitter.com/Elhaddad_cfc/status/1230254080192323591?ref_src=twsrc%5Etfw

مش مجرد لاعب مميز او افضل لاعب في تاريخ الاهلي وتاريخ مصر او افضل لاعب في افريقيا مش مجرد لاعب فرحنا وشرفنا لاء

دة صاحب قضية ومبدئ و اخلاق عالية وشرف رياضي وكلمة حق دائما ❤❤ تريكه

#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/PhXQyFzjF6 — احمد يحيى (@xX722tIQMbxU91H) February 20, 2020

ألقاب أسطورتنا الحية محمد أبو تريكة + المشاركة في كأس العالم للأندية ١١ مباراة، أحرز ٤ أهداف 🔥 لعب ٢٧١ ماتش

أحرز ١١٠ هدف

صنع ٢٩ هدف

تلقى ١١ انذار

ولا بطاقة حمراء

معدل اهدافه .. هدف واحد كل ١٧٨ دقيقة كنتوا بتقولوا ايه بقى عشان مش سامعكم من الدي جي؟ 😜😉#تريكه_تاريخ_اهلاوي pic.twitter.com/Z2HhxhJRNp — مُحَمّدْ 🎭 (@MohaSam007) February 19, 2020

https://twitter.com/Amrnabi48201742/status/1230262260007886849?ref_src=twsrc%5Etfw