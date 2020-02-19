خطأ ساذج.. حارس العين الإماراتي يهدي الفوز للنصر السعودي [فيديو]

عبّر حارس العين الإماراتي، خالد عيسى، عن أسفه لارتكاب خطأ ساذج، خلال مباراة أمس بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، والتي جمعت بين العين الإماراتي والنصر السعودي.

السلام عليكم..

قدر الله وما شاء فعل ..

لعبة كره القدم عباره عن اخطاء..

ودائماً الإعتذار من شيم الرجال ،

رسالتي لجمهور الامارات والعين الوفي أعتذر عن الخطأ الي صدر مني وأتمنى تقبل الإعتذار.. — خالد عيسى (@Khalid_eissa17) February 18, 2020

كان العين الإماراتي قد تقدّم -على استاد هزاع بن زايد- بهدف أحرزه عمر ياسين في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدمًا على ضيفه السعودي. في الدقيقة 57، تعادل مختار علي للنصر السعودي، قبل أن يتسبب عيسى في خسارة فريقه.

مع الدقيقة 80، تمادى الحارس في المحافظة على كرة أثناء تدخله مع لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، ما أتاح لحمد الله قطع الكرة وتسجيل هدف الفوز.

تباينت ردود أفعال المغردين مع خطأ الحارس، وتذيّل العين ترتيب مجموعته دون نقاط، بعد خسارته أمام سباهان الإيراني في الجولة الأولى بأربعة أهداف نظيفة.

