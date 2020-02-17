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شاهد: مهاجم بورتو البرتغالي يغادر الملعب بعد هتافات عنصرية

قرر ماريغا مغادرة الملعب وفشلت محاولات زملائه في إقناعه باستكمال المباراة
قرر ماريغا مغادرة الملعب وفشلت محاولات زملائه في إقناعه باستكمال المباراة
17/2/2020

غادر اللاعب المالي موسى ماريغا، مهاجم فريق بورتو البرتغالي، مباراة فريقه مع فيتوريا غيمارايش، ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري البرتغالي، على خلفية هتافات عنصرية.

وقرر ماريغا مغادرة الملعب في الدقيقة 70، وفشلت محاولات زملائه، فضلًا عن الجهاز الفني، في إقناعه باستكمال المباراة، ما اضطر مدرب الفريق سيرجيو كونسيساو إلى تغييره.

وتقدّم بورتو بهدف عبر النيران الصديقة في الدقيقة العاشرة، ثم أحرز برونو دوراتي هدف التعادل في الدقيقة 49، ومع الدقيقة 60 أشعل ماريغا المباراة بهدفٍ ثانٍ لفريقه، ما أثار غضب جماهير غيمارايش وزادت وتيرة الهتافات العنصرية.

بعد فوزه الرابع على التوالي، ارتفع رصيد بورتو إلى 53 نقطة، ويهيمن على المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي بنفيكا، في حين تجمّد رصيد فيتوريا غيمارايش عند 28 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن العنصرية في عالم كرة القدم قد طالت عددا كبيرا من اللاعبين، مثل  الإيطاليين ماريو بالوتيلي ومويس كين، والفرنسيين بول بوغبا وبليس ماتويدي وألدو كالولو، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والإنجليزي ماركوس راشفورد، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والغاني سولي مونتاري.

المصدر : وكالات
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