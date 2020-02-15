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شاهد: هدف ماني يمنح ليفربول الفوز على نوريتش

15/2/2020

ترك ساديو ماني بصمة مع عودته من الإصابة وسجل هدفا قرب النهاية لينهي صمود نوريتش سيتي ويقود ليفربول للفوز 1-صفر وتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفارق 25 نقطة، اليوم السبت.

وقدم نوريتش متذيل الترتيب مباراة قوية وكاد يوقف انتصارات فريق المدرب يورغن كلوب لكن ماني، الذي شارك بديلا بعد مرور ساعة من اللعب، سدد هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 78.

وهذه أول مباراة للسنغالي ماني منذ تعرضه للإصابة مع ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في 23 من يناير/كانون الثاني.

ودافع نوريتش بصلابة واقترب مرتين من التسجيل لكن ليفربول واصل في النهاية مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.

وبقي نوريتش، الذي سدد لاعبه ألكسندر تيتي كرة في القائم في الشوط الثاني، يبتعد بسبع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز 17 الذي يستضيف توتنهام هوتسبير يوم الأحد.

وكافح نوريتش حتى النهاية وسدد المهاجم تيمو بوكي كرة قوية أنقذها أليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة 89 من المباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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