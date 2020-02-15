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شاهد: برشلونة يعتلي صدارة "الليغا" مؤقتا بعد فوزه على خيتافي

15/2/2020

اعتلى فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، السبت، إثر فوزه على ضيفه خيتافي بهدفين لهدف في إطار الجولة 24 من عمر الدوري المحلي "الليغا".

شهد الشوط الأول إلغاء هدف لفريق خيتافي بعد الرجوع لتقنية الفيديو، فيما أُجبر برشلونة على إجراء تغيير اضطراري في صفوف فريقه بعد إصابة ظهيره الأيسر الإسباني الدولي جوردي ألبا.
وأحزر أصحاب الأرض الهدف الأول في الدقيقة 34 عبر الفرنسي أنطوان غريزمان الذي استغل تمريرة حاسمة من نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف سيرغيو روبيرتو الهدف الثاني لبرشلونة بعد متابعته لعرضية غريزمان في الدقيقة 39.

أنطوان غريزمان استغل تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي ليحرز الهدف الأول (رويترز)

وتمكن خيتافي في الشوط الثاني من إحراج برشلونة على أرضه حيث أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 66 عبر اللاعب أنخيل رودريغز الذي يضعه برشلونة على قائمة اهتماماته لتعويض غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي في حال سماح الاتحاد الإسباني لبرشلونة بإجراء تعاقد استثنائي إذا ما تأكد غياب ديمبلي حتى نهاية الموسم.

وبهذه النتيجة أضاف برشلونة ثلاث نقاط لرصيده ليصبح 52 نقطة، متساويا مع غريمه ريال مدريد في عدد النقاط، لكن تتبقى مباراة للأخير حيث سيواجه ريال سوسيداد على أرضه مساء غد الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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