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حرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوربية في الموسمين المقبلين

توج مانشستر سيتي بثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي
توج مانشستر سيتي بثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي
14/2/2020

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) حرمان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في بطولاته الموسمين المقبلين وتغريمه 30 مليون يورو، نتيجة "لانتهاكات خطيرة" للوائح المالية.

وقالت غرفة التحقيقات بلجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد في بيان إن مانشستر سيتي انتهك القواعد "بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة لليويفا بين عامي 2012 و2016".

وأضاف البيان: "وجدت الغرفة القضائية أنه بمقتضى هذه الانتهاكات، فشل النادي في التعاون بالتحقيق في هذه القضية".

وأشار الاتحاد إلى أن في حال قيام النادي بالاستئناف فلن يتم نشر القرار المسبب الكامل من غرفة التحكيم قبل إعلان الحكم النهائي من المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وقال النادي إنه "حزين ولكنه لم يتفاجأ بالقرار"، مؤكدا أنه ينوي الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان في سويسرا.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من اتفاقيات رعاية يتم تضخيمها مع مؤسسات تابعة للملاك.

المصدر : وكالات
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