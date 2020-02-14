كلوب: مشاركة صلاح في الأوليمبياد لم تحسم

قال يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 لم تحسم بعد.

وقال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قبل أيام إن مشاركة صلاح في ألعاب طوكيو الصيفية هذا العام في يد المهاجم وكلوب.

لكن المدرب الألماني قال إنه لا يملك أي تفاصيل بشأن القرار حتى الآن، مضيفا أنه "لا يمكن مناقشة أمر لا نعرف الكثير عنه. سنتحدث ونرى. هل أريد أن أخسر لاعبا في فترة الإعداد للموسم؟ بالطبع لا".

وأضاف كلوب "لم يتواصل معي أحد حتى الآن. إنها الألعاب الأولمبية وأنا شخص رياضي ويجب أن نتوصل لصيغة اتفاق".

وسجل صلاح، 27 عاما، 18 هدفا في كافة المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وتم إدراج اسمه ضمن قائمة أولية ضمت 50 لاعبا للمشاركة في الأولمبياد.

وتقام المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم في الأوليمبياد يوم 8 من أغسطس/ آب وهو نفس اليوم الذي ينطلق فيه الموسم القادم من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لقواعد البطولة، فإن من يشارك هم اللاعبون تحت عمر 23 عاما ولكن يمكن لأي منتخب أوليمبي ضم ثلاثة لاعبين فوق السن.

وبعكس كأس العالم أو البطولات القارية، لا تلتزم الأندية بالسماح للاعبيها بالمشاركة في الأولمبياد.