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صلاح يفوز بأفضل لاعب وأفضل هدف في ليفربول في يناير

فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في شهر يناير
فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في شهر يناير
13/2/2020

فاز النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في الفريق الأحمر.

وذكر بيان لليفربول أن صلاح قاد الفريق للاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بالفوز في المباريات الخمس التي خاضها خلال الشهر، والتي كان من بينها الفوز على توتنهام ومانشستر يونايتد.

ووجد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول في جميع المباريات الخمس التي لعبها الفريق في الشهر الماضي، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ويصنع مثلهم لزملائه.

وقال صلاح إن هدفه في مانشستر يونايتد كان أفضل لحظة بالنسبة له خلال الشهر الماضي، خاصة أنها المرة الأولى التي يتمكن خلالها من هز شباك "الشياطين الحمر".

كما فاز هدف صلاح ضد اليونايتد بجائز أفضل هدف للفريق في الشهر الماضي.

وتفوق صلاح على زميليه جوردان هندرسون وأليسون بيكر في عدد الأصوات التي حصل عليها خلال الاستفتاء الذي طرحه النادي الإنجليزي على جماهيره.

وفاز صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر أغسطس/ آب الماضي، ليصبح أول لاعب في الفريق ينال الجائزة مرتين خلال الموسم الحالي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي النادي في كل البطولات برصيد 18 هدفا، كما يتصدر قائمة هدافي الفريق في مسابقة الدوري برصيد 14 هدفا و6 تمريرات حاسمة، يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة.

ويتربع ليفربول على صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، بطل المسابقة في الموسمين الماضيين.

وحقق ليفربول 24 فوزا مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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