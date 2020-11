صلاح يفوز بأفضل لاعب وأفضل هدف في ليفربول في يناير

فاز النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في الفريق الأحمر.

وذكر بيان لليفربول أن صلاح قاد الفريق للاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بالفوز في المباريات الخمس التي خاضها خلال الشهر، والتي كان من بينها الفوز على توتنهام ومانشستر يونايتد.

Three goals 🔥

Three assists 👏

An unstoppable start to the year for our Player of the Month

February 13, 2020