صلاح يفوز بأفضل لاعب وأفضل هدف في ليفربول في يناير

فاز النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في الفريق الأحمر.

وذكر بيان لليفربول أن صلاح قاد الفريق للاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بالفوز في المباريات الخمس التي خاضها خلال الشهر، والتي كان من بينها الفوز على توتنهام ومانشستر يونايتد.

Three goals 🔥

Three assists 👏 An unstoppable start to the year for our @StanChart Player of the Month 🤩 pic.twitter.com/l8nfbueGGj — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

ووجد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول في جميع المباريات الخمس التي لعبها الفريق في الشهر الماضي، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف ويصنع مثلهم لزملائه.

وقال صلاح إن هدفه في مانشستر يونايتد كان أفضل لحظة بالنسبة له خلال الشهر الماضي، خاصة أنها المرة الأولى التي يتمكن خلالها من هز شباك "الشياطين الحمر".

Three goals 🔥

Three assists 👏 An unstoppable start to the year for our @StanChart Player of the Month 🤩 pic.twitter.com/l8nfbueGGj — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2020

كما فاز هدف صلاح ضد اليونايتد بجائز أفضل هدف للفريق في الشهر الماضي.

وتفوق صلاح على زميليه جوردان هندرسون وأليسون بيكر في عدد الأصوات التي حصل عليها خلال الاستفتاء الذي طرحه النادي الإنجليزي على جماهيره.

وفاز صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر أغسطس/ آب الماضي، ليصبح أول لاعب في الفريق ينال الجائزة مرتين خلال الموسم الحالي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي النادي في كل البطولات برصيد 18 هدفا، كما يتصدر قائمة هدافي الفريق في مسابقة الدوري برصيد 14 هدفا و6 تمريرات حاسمة، يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة.

ويتربع ليفربول على صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، بطل المسابقة في الموسمين الماضيين.

وحقق ليفربول 24 فوزا مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة في مسابقة الدوري هذا الموسم.