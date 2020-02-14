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شاهد: الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي بثلاثية على حساب الترجي

14/2/2020

توج الزمالك المصري بلقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم بفوزه على الترجي التونسي 3 / 1 في النسخة 28 من بطولة السوبر الأفريقية والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثانية سجله يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني تعادل عبد الرؤوف بن غيث للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ثم سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفي الفوز للزمالك في الدقيقتين 58 والثالثة من الوقت بديل الضائع للمباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا بدوري الأبطال، بعدما أوقعتهما قرعة دور الثمانية في مواجهة بعضهما البعض.

وتقام مباراة الذهاب بينهما في القاهرة يوم 28 من فبراير/ شباط الجاري، على أن يجرى لقاء العودة بتونس في السادس من مارس/ آذار المقبل.

وهذا هو لقب السوبر الرابع للزمالك، إذ فاز به أعوام 1994 و1997 و2003.

وهذا هو اللقب الأول الذي يتوج به الزمالك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تولى مسؤولية الفريق في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

في المقابل، فشل الترجي مجددا في استعادة اللقب الغائب عنه منذ أن توج به لمرة وحيدة في 1995.

وخسر الترجي لقب العام الماضي أمام الرجاء البيضاوي المغربي على الملعب نفسه أيضا.

المصدر : وكالات
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