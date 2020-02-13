تشيلسي يضم المغربي حكيم زياش من أياكس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي توصله لاتفاق لضم المغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي.

وقال تشيلسي إن زياش، 26 عاما، سيبقى في أياكس حتى نهاية الموسم الجاري على أن ينضم إليه في الموسم الجديد.

We have some Hakim Ziyech news… 👀 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020

كما أعلن أياكس عن الصفقة أيضا على موقعه وأوضح أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون يورو، أي نحو 43.4 مليون دولار.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic. And great things will happen. 🔮 #𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e — AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020

وساعد زياش أياكس في التتويج بثنائية الدوري والكأس في هولندا الموسم الماضي، وارتفعت أسهمه بشكل أكبر هذا الموسم بتسجيل ثمانية أهداف و18 تمريرة حاسمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوربا.

وسجل زياش 49 هدفا في 160 مباراة رسمية منذ ظهوره الأول مع أياكس في سبتمبر/ أيلول 2016.