تشيلسي يضم المغربي حكيم زياش من أياكس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي توصله لاتفاق لضم المغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي.

وقال تشيلسي إن زياش، 26 عاما، سيبقى في أياكس حتى نهاية الموسم الجاري على أن ينضم إليه في الموسم الجديد.

كما أعلن أياكس عن الصفقة أيضا على موقعه وأوضح أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون يورو، أي نحو 43.4 مليون دولار.

