بعد استقبال حافل ونفاد التذاكر.. مصريون يسخرون من رئيس الزمالك

تفاعلت جماهير الكرة المصرية على منصات التواصل، بأجواء استقبال فريق نادي الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة ونفاد تذاكر المباراة.

وتصدر وسم (#زمالك_وقطر_ايد_واحد) الترند المصري بعد ساعات من الاستقبال الحافل لبعثة فريق الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

وانهالت التغريدات التي أشادت بالاستقبال الكبير للاعبي القلعة البيضاء في الدوحة، والتي ستشهد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي مساء غد الجمعة.

بعد استقبال أسطوري للفريق بالدوحة.. جماهير الزمالك تعبر عن رفضها لمواقف مرتضى منصور ووسم #زمالك_وقطر_إيد_واحدة يتصدر الأعلى تداولًا بتويتر pic.twitter.com/pxNTlMlY8s — بنت الزمالك 🇦🇹🏹 (@Uwk67) February 12, 2020

ودعا مغردون مصريون للاحتفال بالعرس الكروي بعيدًا عن الخلافات السياسية، وأشادوا بسماح قطر للجماهير المصرية الاحتفاء بلاعبي الزمالك، وعدم خلطها الأوراق السياسية بالرياضة، في حين سخر آخرون من رئيس فريق الزمالك المصري، مرتضى منصور، الذي هدد في مناسبات متعددة بمقاطعة السوبر الأفريقي بسبب إقامته في قطر.

وكان الفريق المصري قد وصل إلى الدوحة عبر رحلة "ترانزيت" مرورًا بعمّان، لعدم وجود رحلاتٍ مباشرة بين القاهرة والدوحة، وذلك على خلفية الحصار الرباعي على الدوحة، تشارك فيه مصر السعودية والإمارات والبحرين، منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

ويدخل أبناء ميت عقبة المباراة بعد تتويجهم ببطولة الكونفدرالية في نسختها الماضية وتغلبهم على هضبة بركان المغربي، بينما يدخل الترجي التونسي المباراة بوصفه بطل الن الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، عقب انتصاره على الوداد المغربي.

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https://twitter.com/Enoo_alex/status/1227728582929195008?ref_src=twsrc%5Etfw

#زمالك_وقطر_ايد_واحده

قطر دعمة مصر كتير ولازم نشكرها مش نقطعها والزمالك انشاء الله يكون بدايه. — AbdElHady Mokhtar (@AbdElHadyMokht3) February 13, 2020

دولة قطر لها كل الاحترام شعبا هم اخواتنا

سياسه تركناها لاهل السياسه

احنا بننتقد حنفى وكل من يدعمه

وتصريحاته الى بتسيئ لمصر قبل ما تسيئ لقطر

#زمالك_وقطر_ايد_واحده#زمالك_وقطر_ايد_واحده — Mohamed Malek (@MohamedBadee33) February 12, 2020

#زمالك_وقطر_ايد_واحده طبعا ..

وانا كزملكاوي بثق ف قطر والقطريين ،

الزمالك .. يعني الملّكي .. وقطر ايد واحدة .

ملحوظة : مرتضى عار ع الزمالك ، ولا يمثلني . — شاي ساده .. shai sada (@smag_producer) February 12, 2020

#زمالك_وقطر_ايد_واحده دة اشرف من مليون واحد زيك يا مرتضي هيفضل حبيب الملايين دي ادية تتلوث لو لمست ايدك هو مش قاتل شهداء الوايت نايتس زيك pic.twitter.com/12RE8V58ga — Amر Capiتano14⚽🔴✌ (@amr_anwar22) February 13, 2020

#زمالك_وقطر_ايد_واحده انا عربى اعشق كل عربى شكرا للضيافة نادى الزمالك شكرا على الاستقبال شكرا على كرمكم ودا اصل طبعكم الكرم يااهل الكرم والجود ودا عشمنا فيكم احنا اخوات واهل احنا منكم وانتم منا شكرا قطر — حسن ذكى (@oU1WyHGnFVhk21b) February 12, 2020

يكفي أن النظام القطري مش هيعمل مع جماهير الزمالك زي ماعمل النظام المصري لما قتلوا أبنائنا في الدفاع الجوي وبورسعيد . — Virtual World (@virtual_dunes) February 12, 2020