البث الحي
رياضة

بعد استقبال حافل ونفاد التذاكر.. مصريون يسخرون من رئيس الزمالك

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لكرة القدم
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لكرة القدم
13/2/2020

تفاعلت جماهير الكرة المصرية على منصات التواصل، بأجواء استقبال فريق نادي الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة ونفاد تذاكر المباراة.

وتصدر وسم (#زمالك_وقطر_ايد_واحد) الترند المصري بعد ساعات من الاستقبال الحافل لبعثة فريق الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

وانهالت التغريدات التي أشادت بالاستقبال الكبير للاعبي القلعة البيضاء في الدوحة، والتي ستشهد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي مساء غد الجمعة.

ودعا مغردون مصريون للاحتفال بالعرس الكروي بعيدًا عن الخلافات السياسية، وأشادوا بسماح قطر للجماهير المصرية الاحتفاء بلاعبي الزمالك، وعدم خلطها الأوراق السياسية بالرياضة، في حين سخر آخرون من رئيس فريق الزمالك المصري، مرتضى منصور، الذي هدد في مناسبات متعددة بمقاطعة السوبر الأفريقي بسبب إقامته في قطر.

وكان الفريق المصري قد وصل إلى الدوحة عبر رحلة "ترانزيت" مرورًا بعمّان، لعدم وجود رحلاتٍ مباشرة بين القاهرة والدوحة، وذلك على خلفية الحصار الرباعي على الدوحة، تشارك فيه مصر السعودية والإمارات والبحرين، منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

 ويدخل أبناء ميت عقبة المباراة بعد تتويجهم ببطولة الكونفدرالية في نسختها الماضية وتغلبهم على هضبة بركان المغربي، بينما يدخل الترجي التونسي المباراة بوصفه بطل الن الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، عقب انتصاره على الوداد المغربي.

اقرأ أيضًا– شاهد: استقبال حافل للزمالك المصري في مطار الدوحة

https://twitter.com/Enoo_alex/status/1227728582929195008?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)