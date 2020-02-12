نشطاء ينتقدون تعاقد درّاج مغربي مع فريق إسرائيلي

انتقد نشطاء مغاربة إقدام الدراج المغربي مهدي شكري، وعضو المنتخب الوطني لسباق الدراجات على التعاقد مع فريق إسرائيلي.

جاء ذلك في تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تأكيد مهدي شكري، في تصريحات صحفية التحاقه بفريق إسرائيلي للدراجات الهوائية.

مغربي يلحق بالصهاينة، لا عروبة ولا إسلام !

المهدي شكري يعد أول دراج عربي يلتحق بفريق ركوب الدراجات، المحترف الوحيد في إسرائيل. وأصدر النادي الإسرائيلي بلاغا على موقعه الرسمي يشير فيه إلى سعادته بانضمام مهدي شكري لصفوفه معتبرا أن المغربي مهدي شكري هو أول دراج عربي مسلم ينضم للفريق pic.twitter.com/lbi2rUu22f — د. رشيد بوطربوش (@Boutarbouch1) February 12, 2020

وانتقد الناشط سمير بنشع، في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، خطوة العداء شكري.

وقال إن "ما أقدم عليه العداء يعطي صورة سيئة عن بلاده".

بدوره، أعرب الناشط سعد أسعد، عن استغرابه لخطوة شكري.

وأضاف أسعد، في صفحته بفيسبوك، إن "توقيع شكري عضو المنتخب الوطني لسباق الدراجات، لفريق إسرائيلي وصمة عار في حقه وفي حق الجامعة (اتحادية الدرجات) والوزارة الوصية وفي حق الرياضة المغربية".

وتابع "يجب أن نخجل من أنفسنا ونعترف جميعا أننا فشلنا كل الفشل كمكونات للحقل الرياضي في زرع القيم الرياضية في وجدان رياضيينا الشباب، وأبرز قيم الرياضة بكل تأكيد حب الوطن والدفاع عن كل قضاياه المحلية والإقليمية والعربية والإسلامية".

من جهته، اعتبر الناشط عبد المؤمن البادوي، في تدوينة له على فيسبوك، إن "هذا العداء لا يرتبط بالمغرب بصلة بعد هذه الخطوة".

وفي تصريحات صحفية، أكد الدراج المغربي مهدي شكري، التحاقه بفريق "ستارتاب ناسيون" الإسرائيلي للدراجات الهوائية.

وفي اتصال هاتفي مع موقع "سيت أنفو" المغربي، أعلن شكري، أنه وقع على عقد انضمامه مع النادي الإسرائيلي قبل 3 أشهر، عن طريق وكيل أعماله ومدربه السابق "جونا لوكا".

وعزا شكري، هذه الخطوة الى أنها جاءت بعد عدم حصوله على أي دعم يذكر من أي جهة، رغم أنه متوج بعدة ألقاب رفقة المنتخب الوطني على الصعيد القاري.

وأضاف الدّراج المغربي، أن الحالة الاجتماعية لأسرته فرضت عليه قبول هذا العرض دون التفات إلى أي تبعات تذكر.

وأشار إلى أنه يبحث عن إعالة أسرته والسعي وراء مواصلة مشواره في أعلى المستويات.

وتابع شكري، أنه يحترم أي قرار ستصدره جامعة الدراجات.

جدير بالذكر أن شكري حصل على ذهبية بطولة إفريقيا على الطريق في 2015، وعدد من الألقاب الأخرى.

ونقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي (تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحكومي) تصريحا لمسؤول بالجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لسباق الدراجات، أكد فيه أن "الدراج مهدي عضو المنتخب الوطني للدراجات والمحترف سابقا بناد إيطالي، انضم فعلا لفريق إسرائيلي وذلك دون إخبار الجامعة".

وأضاف أن "الجامعة بعثت مراسلة إلى وزارة الشباب والرياضة تخبرها بالموضوع وتتبرأ من خلالها من قرار التحاق الدراج المغربي مهدي شكري بالفريق الإسرائيلي والدفاع عن ألوانه في مختلف السباقات المحلية والدولية".