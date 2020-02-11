شاهد: استقبال حافل للزمالك المصري في مطار الدوحة

وصل فريق الزمالك المصري الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبلة، بعد تصريحات مثيرة لرئيس النادي المصري بعدم المشاركة.

واستقبل المئات من مشجعي الزمالك الفريق في المطار بالأعلام وسط ترديد للهتافات المؤازرة للفريق.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي شهدت تواجد محمود شيكابالا رغم عدم جاهزيته الفنية حتى الآن.

وضمت القائمة محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمي ومعه محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وحازم امام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد زيزو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أوباما وإسلام جابر وكريم بامبو ومصطفي فتحي وأشرف بن شرقي ومحمد عنتر ومصطفي محمد وعمر السعيد وكاسونغو.