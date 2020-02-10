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كورونا يحرم مانشستر يونايتد من أحد لاعبيه

مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار
مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار
10/2/2020

سيغيب لاعب مانشستر يونايتد الجديد أوديون إيغالو، الذي انضم معارًا حتى نهاية الموسم قادما من شنغهاي شينهوا الصيني، عن المعسكر التدريبي لفريقه الجديد في إسبانيا.

وجاء ذلك خوفًا من إمكانية عدم تمكن اللاعب النيجيري من دخول الأراضي البريطانية لدى عودته، إذ شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من900 شخص في بر الصين الرئيسي منذ ظهوره في ووهان بإقليم هوبي نهاية العام الماضي كما تسبب الفيروس في إغلاق مدن صينية ودخول الآلاف في حجر صحي في عدة دول حول العالم.

ونقل الموقع الرسمي للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن مدربه أولي جونار سولشار قوله "أوديون سيبقى في مانشستر لأنه جاء من الصين خلال آخر 14 يوما".
وأضاف أنه "بسبب الأوضاع في الصين فنحن غير متأكدين من أنهم سيسمحون له بالعودة  إذا ما غادر البلاد ثانية ولذا فسيبقى وسيعمل مع مدربه الشخصي. هناك مخاطر من تشديد الإجراءات على الحدود ونحن لا نريد المخاطرة."

وسافر يونايتد إلى إسبانيا يوم السبت للإعداد لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز في مواجهة تشلسي في 17 من فبراير/شباط المجاري.

وسينضم لاعب الوسط سكوت مكتوميناي (المصاب في الركبة) والمدافع أكسيل توانزيبي (المصاب في الفخذ) إلى الفريق بينما يستمر تعافيهما من الإصابة.

ويستمر غياب بول بوجبا صاحب صفقة الانتقال الأكبر في تاريخ النادي بسبب جراحة في الكاحل وكذلك المهاجم ماركوس راشفورد الذي يعاني من مشكلة في الظهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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