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شاهد: ميسي يقود انتفاضة برشلونة في فوز مثير على بيتيس

10/2/2020

صنع ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليحقق برشلونة فوزا صعبا 3-2 خارج ملعبه على ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني
لكرة القدم، الأحد، بعد تأخره مرتين في مباراة مثيرة.

وسجل المدافع الفرنسي كليمو لينجليه هدف الانتصار في الدقيقة 72 من ركلة حرة نفذها ميسي لكنه طُرد لحصوله على إنذارين بعد لحظات من طرد نبيل فقير لاعب بيتيس بسبب إنذارين في دقيقة واحدة.

وتأخر برشلونة في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها سيرغيو كناليس بعد أن أظهرت مراجعة حكم الفيديو المساعد أن لينجليه لمس الكرة بيده، لكن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج عادل النتيجة على الفور بمساعدة تمريرة من ميسي.

واستعاد بيتيس تفوقه في الدقيقة 26 عن طريق فقير الفائز بكأس العالم لكن برشلونة هز الشباك مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول عندما مرر ميسي إلى سيرجيو بوسكيتس ليحول لاعب الوسط الكرة في المرمى من مدى قريب.

ومنح هدف لينجليه بضربة رأس برشلونة صاحب المركز الثاني انتصاره الأول خارج ملعبه في الدوري في أربع مباريات وساعده على تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى ثلاث نقاط مرة أخرى بعد مرور 23 مباراة بعدما فاز غريمه التقليدي 4-1 على أوساسونا في وقت سابق، أمس الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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