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شاهد: بهدفين لصلاح.. ليفربول يعزز صدارته بالفوز على ساوثهامبتون ‎

1/2/2020

سجل ليفربول فوزا جديدا، السبت، عزز به صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون برباعية، في مباراة أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد لصالح الجولة الـ25 من "البريميرليغ".

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب ليفربول، فيما اعتمد ساوثهامبتون على الهجمات المرتدة مقدما مردود قوي وكان قريبا من التسجيل.

في الشوط الثاني، بسط رجال المدرب الألماني يورغن كلوب سيطرتهم على اللقاء، معتمدين أسلوب الضغط العالي على الفريق الخصم؛ وهو ما نتج عن هدف سريع أحرزه متوسط ميدان ليفربول أليكس تشامبرلين في الدقيقة 47.

واستمر ليفربول بضغطه القوي حتى جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب جوردان هندرسون مع حلول الدقيقة 60، أتبعه محمد صلاح بهدفِ ثالث عند الدقيقة 72، قبل أن يعود النجم المصري ويحرز الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة من 24 مباراة، حقق خلالها 24 انتصار وتعادل وحيد وبدون أي هزيمة حتى الآن، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 31 في المركز الحادي عشر.

وبهدفيه اليوم، صعد محمد صلاح للمرتبة الثالثة في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وبيير إيميريك أوباميانج من آرسنال وداني إنجز من ساوثهامبتون ولكل منهم 14 هدافا.

ويحتل صدارة الهدافين جيمي فاردي من ليستر سيتي برصيد 17 هدفا يليه سيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي بـ16 هدفا.

وفي نتائج أخرى، تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه نوريتش سيتي بدون أهداف، وتمكن برايتون من خطف تعادل مثير من مضيفه ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف لكلا الطرفين، فيما سقط كريستال بالاس على أرضية ميدانه أمام شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

وحقق إيفرتون الفوز على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدفين، في وقتٍ نجح فيه بورنموث من تسجيل فوز مهم على أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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