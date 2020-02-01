تعرف على أبرز صفقات سوق الانتقالات الشتوية في الساحرة المستديرة

أغلقت سوق الانتقالات الشتوية مساء أمس الجمعة دون أن تشهد صفقات ضخمة، لكن انضمام النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان الإيطالي ربما كان بمثابة أبرز صفقة.

برونو فيرنانديز

وكانت الصفقة الأكبر ماليا من نصيب مانشستر يونايتد الإنجليزي وتمثلت في تعاقده مع برونو فيرنانديز.

وانضم لاعب خط الوسط فيرنانديز/25 عاما/ إلى مانشستر يونايتد أمس الأول الخميس قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (61.8 مليون دولار).

وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد "أهداف برونو وإحصائيات تمريراته تتحدث عن نفسها. سيشكل إضافة رائعة لفريقنا وسيساعدنا في التقدم للأمام خلال النصف الثاني من الموسم."

وبعد إبرام صفقة فيرنانديز، سجل الدوري الإنجليزي الممتاز بذلك ثاني أعلى إنفاق له في صفقات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث بلغ الإجمالي 230 مليون جنيه إسترليني (302 مليون دولار) علما بأن الأنفاق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات والذي بلغ 25 مليون إسترليني هو الأقل للدوري الإنجليزي في السوق الشتوية منذ عشرة أعوام.

أما أندية الدوري الإيطالي فقد أنفقت نحو 332 مليون يورو (367 مليون دولار) في يناير/كانون ثان، مقابل 168 مليون يورو أنفقتها في الشهر نفسه من العام الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وفي ألمانيا، سجلت أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) رقما قياسيا في سجلها بسوق الانتقالات الشتوية، حيث أنفقت 190 مليون يورو، وأنفق هرتا برلين وحده نحو نصف المبلغ الإجمالي.

النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند

وتعاقد بوروسيا دورتموند مع النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الذي سجل بالفعل خمسة أهداف خلال أول مباراتين له مع الفريق رغم مشاركته من مقعد البدلاء في المباراتين، وقد انضم إلى دورتموند قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

النجم السويدي المخضرم إبراهيموفيتش

أما النجم السويدي المخضرم إبراهيموفيتش/38 عاما/ فانضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر، ليعود من جديد إلى الكرة الأوربية قادما من لوس أنغليس غالاكسي الأمريكي، وقد سجل اللاعب بالفعل لميلان.

وقال إبراهيموفيتش "من المهم أن يكون المهاجم قريبا دائما من المرمى. أحيانا تسجل وأحيانا تهدر، لكن من المهم أنني أشعر بحال جيد."

كذلك ضم ميلان المدافع سيمون جكاير على سبيل الإعارة من أشبيلية الإسباني بينما حصد 27 مليون يورو من صفقة بيع المهاجم البولندي كريستو بياتيك إلى هرتا برلين.

كذلك ضم إنتر ميلان لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، كما أنفق يوفنتوس 35 مليون يورو لضم لاعب خط الوسط ديان كولوسيفسكي الذي سيكمل فترة إعارته إلى بارما على أن ينضم ليوفنتوس اعتبارا من يوليو/تموز.

وأنفق نابولي 68 مليون يورو لكنه لن يحصل الآن إلا على خدمات ستانيسلاف لوبوتكا ودييجو ديمي، بينما ينضم أندريا بيتانيا وأمير رحماني إلى الفريق في الصيف المقبل.

وفي إسبانيا، عزز ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني صفوف فريقه بضم المهاجم رينير خيسوس من فلامنجو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، بينما لم تتحقق أمال جماهير برشلونة في التعاقد مع مهاجم يكون بديلا مناسبا في الوقت الحالي للويس سواريز المصاب.

وتعاقد برشلونه مع المهاجم فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينغ براغا البرتغالي مقابل 31 مليون يورو لكنه لن ينضم إلى الفريق الكتالوني إلا في الصيف المقبل.

وأنفق فياريال 25 مليون يورو لضم المهاجم باكو ألكاسير من دورتموند كما دفع إسبانيول 20 مليون يورو لضم لمهاجم راؤول دي توماس من بنفيكا البرتغالي.

وتعاقد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط مع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورغ مقابل 7.2 مليون إسترليني، بينما لم يتعاقد مانشستر سيتي وتشيلسي مع أي لاعبين.

وتعاقد توتنهام، الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو، مع لاعب خط الوسط غيوفاني لو سيلسو من ريال بيتيس الإسباني مقابل 27.2 مليون إسترليني والمهاجم ستيفن بيرغوين من إيندهوفن الهولندي مقابل 27 مليون إسترليني، بينما ضم شيفيلد يونايتد اللاعب ساندر بيرغ من جينك البلجيكي مقابل 22 مليون إسترليني.

وأثبت هالاند خلال أول مباراتين جدارته بالانضمام إلى دورتموند، ويتطلع النادي إلى الشيء نفسه من المدافع الألماني إيمري كان الذي انضم إلى الفريق بعقد إعارة من يوفنتوس الإيطالي ومن الممكن أن ينتقل بعقد نهائي مقابل 23 مليون يورو في الصيف المقبل.

وحصد دورتموند 55 مليون يورو من بيع ألكاسير وجوليان فيجل إلى بنفيكا البرتغالي وجاكوب برون لارسن إلى هوفنهايم.

وتعاقد بايرن ميونخ، الذي يدربه المدير الفني هانزي فليك، مع المدافع ألفارو أودريوزولا بعقد إعارة من ريال مدريد الإسباني.

واستحوذ هرتا برلين، المدعوم من قبل مستثمر كبير والذي يدربه المدير الفني يورغن كلينسمان المدرب السابق للمنتخبين الألماني والأمريكي، على عناوين الصحف من خلال صفقاته وذلك في إطار مساعيه لتفادي الهبوط والدخول إلى إطار المنافسة بقوة مع الكبار.

وأنفق هرتا برلين 55 مليون يورو لضم المهاجمين كريستوف بياتيك وماتيوس كونها ولاعب خط الوسط سانتياغو أسكاسيبار، كما دفع 24 مليون أخرى للتعاقد مع لاعب خط الوسط لوكاس توسارت من ليون الفرنسي، والذي سينضم إلى الفريق في الصيف المقبل.